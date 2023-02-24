Все зависит от центристов? Нарве нужна новая коалиция – переговоры начинаются

Мэр Катри Райк после завершения голосования высказала мнение, что планируемый переворот не удался, и что дальше ждет город – вопрос открытый. Она отметила, что центристы голосовали не единой силой. „Значит, что впереди нас ждут переговоры, – сказала мэр города. – Они покажут, как будет развиваться ситуация дальше. Я стараюсь, чтобы сложилась стабильная коалиция, чтобы каждый месяц мы не собиралась голосовать за или против вотумов. От этого зависит, как будут продвигаться начатые важные инвестиционные проекты и текущие дела в городе“. По словам Райк, для хороших результатов нужна стабильность и отличное настроение, мотивация. „Если меня спросить, хорошее ли у меня настроение – нет, – резюмировала Катри Райк. – Но руки опускать нельзя, надо работать ради города“.

Татьяна Стольфат, представитель центристской фракции, на вопрос, почему так голосовала, ответила, что с момента подписания недоверия и до голосования 23 февраля у них было достаточно времени, чтобы проанализировать все комментарии и выступления, которые давал председатель горсобрания в отношении его совместной работы с фракцией Kesk. „Мы считаем, что обезглавливание города и внесение хаоса в работу горсобрания на сегодняшний момент неправильно и невозможно, поэтому я решила, что заместители должны оставаться на своих постах, – прокомментировала Стольфат. – И еще момент, которым мы руководствовались, – было собрано более 700 подписей горожан, которые отрицательно оценили качество работы действующего председателя городского собрания, поэтому мы голосовали за вотум недоверия ему“.

Депутат Ирина Янович выразила удивление, почему некоторые представители оппозиции провалили вотумы недоверия Денису Ларченко и Наталии Умаровой, заместителям председателя горсобрания, но проголосовали за недоверие Жаворонкову. „Под заявлением о вотуме недоверия было поставлено 16 подписей, но были сегодня депутаты, кто подписал вотум, но голосовал совершенно по-другому, – сказала Янович корресподенту RusDelfi. – Например, Татьяна Стольфат. Дело депутата – подписывать заявление или нет. Наша фракция обозначила причины недоверия и поддержала вотумы. Работаем дальше, будем стараться и посмотрим, что получится“.

Вадим Орлов, возглавляющий фракцию Narva Tulevik, голосовал против недоверия Ларченко и Умаровой, но за выражение недоверия Жаворонкову. На его взгляд, претензии, выдвинутые замам председателя горсобрания, необоснованы, они являются политическим противостоянием. „В ситуации, когда городу нужна стабильность, такие вещи делать непозволительно“, – отметил он.

На вопрос о том, провела ли его фракция переговоры, чтобы повлиять на результаты голосования, Орлов ответил, что обсуждений с оппонентами не было. „Состав оппозиции очень неоднороден, – сказал он корреспонденту RusDelfi. – Есть большой клубок противоречий внутри нее с предыдущего кризиса власти, когда был массовый выход центристов из партии. Еще момент – несовпадение депутатов по базовым ценностям. Одни хотят перемен в городе, свежих идей, а другие – вести дела, как раньше“.

Орлов напомнил, что многие депутаты прошли в горсобрание по списку Катри Райк на волне критики старых методов управления городом, сначала они были в составе коалиции, а затем перешли в другие фракции, но они по-прежнему хотят действовать по-новому.

При этом фракция Narva Tulevik делала предложение центристам стать их коалиционными партнерами. „Они не приняли и не отвергли его, – рассказал Вадим Орлов. – Мое видение текущей ситуации: повестка дня и как будет развиваться ситуация в Нарве, зависит сейчас от центристов – кого они поддержат в итоге. Они разумнее, опытнее, с ними нам проще будет найти компромиссы. У других представителей оппозиции, к сожалению, на первом месте – личные амбиции“. Двум политическим силам легче договориться, чем четырем, да еще имеющим разные позиции, полагает Орлов. Он заметил, что, по сути, они снова открывают коалиционные переговоры, и это напоминает ситуацию, которая была сразу после выборов, с единственной разницей в том, что они уже поработали и понимают, кто что из себя представляет.

Орлов уверен, что за два месяца обязательно найдется новая кандидатура на пост председателя горсобрания, возникнет новый союз между фракциями, потому что никто не хочет доводить дело до признания недееспособности депутатов.

Объединятся ли центристы и Narva Tulevik – на этот вопрос Денис Ларченко ответил, что видит, скорее, три политические силы вместе, а не две. „Я рассматриваю вариант более стабильный – это Eesti 200, центристы и Narva Tulevik“, – сказал он.

Ларченко также отметил, что уход Владимира Жаворонкова не повлияет на текущую работу горсобрания: „У нас теперь появились полномочия создавать повестку дня, раньше это мог делать только председатель горсобрания, а теперь могут и замы“.