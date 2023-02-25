"Нас часто останавливали и спрашивали, взят ли Киев“. Интервью с украинским фотографом, снимки которого из Мариуполя вы точно видели

— Что местные у вас спрашивали? — В основном, что вообще происходит. Они были в панике, не знали что делать и не могли связаться со своими родными. А доступ в интернет был ограничен, были перебиты линии электропередачи. Люди нас часто останавливали и спрашивали, взят ли Киев или Харьков. Было очень много новостей, и когда народ обсуждал их между собой, то придумывал разные неправдивые версии. А в конце нашего пребывания, когда не было связи, Россия включила радиовышки: „Сдавайтесь, город окружен, выезда на Украину нет, вас обстреливает украинская армия“.

— Война в Мариуполь , в сам город, не пришла мгновенно. Крыть начали через несколько дней: сначала были окраины, потом пошли по нарастающей, и город был окружен. Стало ясно, что нужно как-то жить, выбираться, экономить продукты и воду, искать, где мы можем зарядиться [технику] . Старались найти точки, где мы можем познакомиться с людьми, каких-то наработанных контактов у нас не было. Все было в процессе.

— Мы потенциально хотели туда поехать и раньше, но просто не понимали, в какую именно дату все начнется, позже стало ясно, что это будет завтра или послезавтра. Мы ездили по линии фронта и видели, как за несколько дней до [вторжения] вся техника выехала на боевые позиции, было видно, что все готовятся. Плюс заявления Пушилина и Пасечника (главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР. — Прим. ред.), которые записали за несколько дней до публикации. Это все один большой сценарий, который разыгрывался. Нужно было подогреть передовую и потом начать наступать. Они придумывали причину.

— Мы анализировали разные сообщения из медиа, и обстановка на фронте была довольно тревожная. Работали на передовой с солдатами, они сидят в окопах и у них нет приказа отвечать на огонь. Ребята сами не знали, чего ожидать.

„Там все было на грани“

— Самый страшный момент?

— Там все было на грани. Живешь, например, в отеле, а возле приземляется снаряд, в больницу приземляется, рядом с тобой приземляется. Все было достаточно хаотично, но прям что-то определенное выделить, чтобы сказать: „Это был лютый п****ц“, не могу. Стремно было, когда самолеты бомбили, но тогда я еще не понимал: если ты слышишь звук самолета, то бомбит он не тебя.

— Насколько вы были близки к смерти?

— Мне кажется, когда ты работаешь на адреналине в таких условиях, то не думаешь про осознание смерти. Это воля случая: убьют, значит убьют. От этого никто не застрахован. Работу делать нужно и лишний раз не рисковать. Стремно было выходить из больницы какое-то время, потому что сильно крыли, или ты вышел, начался обстрел и ты не можешь уехать из этого района и начинаешь двигаться назад перебежками в здание, чтобы спрятаться.

— Фотографии подписали вашим именем, не думали в тот момент, что безопаснее скрыть авторство?

— Я думаю, что всегда есть доверие читателя к материалу, когда стоит имя человека, поэтому мы их не скрывали и еще очень часто выкладывали материалы в социальные сети, чтобы информировать и украинцев, и международную аудиторию. Сейчас классические медиа и гражданская журналистика очень важны.

— Какая фотография из Мариуполя стала самой главной для вас?

— Я думаю, что очень большое количество публикаций получила фотография беременной женщины на носилках. Давно такого не было, чтобы одно фото так разлетелось по СМИ.

„Война выглядит везде одинаково: слезы людей, страдания, взрывы, разрушения“

— Вы были в Мариуполе с 24 февраля по 15 марта. Не пожалели, что поехали туда?