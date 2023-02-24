ОТ РЕДАКЦИИ | Лишь бы не было войны

24 февраля важный день в истории Эстонии. После 1918 года было много споров о том, какой же день считать днем рождения нашего государства. Некоторые предлагали считать таким днем 23 февраля, когда эстонская независимость была провозглашена в Пярну. Другие выступали за 15 ноября, когда Земский совет Эстонии объявил себя носителем высшей власти на территории Эстонии. Предлагалась дата 21 февраля, когда был напечатан „Манифест всем народам Эстонии“ и эстонские политики во главе с Константином Пятсом собирались отправиться в Хаапсалу, чтобы провозгласить независимость Эстонии под защитой 1-ого Эстонского полка.

В конце концов пришли к согласию, что День независимости Эстонии будет отмечаться 24 февраля, когда „Манифест“ был опубликован в Таллинне. С тех пор 24 февраля стал особенным днем, у многих семей возникли связанные с ним традиции.

Но с 2022 года этот день для нашего поколения будет навсегда связан с началом вооруженной российской агрессии против Украины. В годовщину войны в Украине люди вспоминают о том, как они узнали о начале войны, что чувствовали и как рушились их надежды и планы.

Война уничтожает рамки морально-нравственных норм. Она убивает человеческое в человеке. Масштабы нынешней войны многим напоминают Вторую мировую войну: артиллерийский огонь, приносящий огромные потери обеим сторонам. Россия нарушила все возможные правила ведения войны и бомбит мирные города, стирая их с лица земли, разрушает жилую инфраструктуру, терроризирует местное население. Российские солдаты убивают, пытают и насилуют мирных жителей. Военные преступления стали нормой для России.

Все войны когда-то кончаются. Невозможно предсказать, когда настанет конец этой войне, и надо быть готовыми, что она продлится еще год или несколько лет. Различные эксперты из разных стран дают свои оценки и прогнозы, некоторые уверяют, что война вот-вот закончится, что Украина вернется в границы 1991 года. Но ответа ни у кого нет.