В Нарве сменится власть? Прошел вотум недоверия председателю горсобрания

За согласие с вотумом недоверия Денису Ларченко проголосовали 12 депутатов, в том числе Владимир Жаворонков , а в поддержку зама подняли руки 19 депутатов. Таким образом, Ларченко сохранил место заместителя председателя горсобрания. Осталась и Умарова. За то, чтобы она сняла с себя полномочия зама голосовали 12 депутатов, один воздержался и 18 высказались против.

Третий вотум недоверия – Владимиру Жаворонкову – прошёл. 18 депутатов выразили ему недоверие. Среди них как представители коалиции, так и центристов из фракции Kesk. Теперь у горсобрания должен будет появиться новый председатель. По закону это возможно сделать в течение двух месяцев. В противном случае, горсобрание будет признано недееспособным. „Переворот не удался“ – озвучила Катри Райк мысли о результатах голосования. Владимир Жаворонков отказался от комментария. „Центристы, такие центристы“, – сказал он, покидая зал горсобрания и желая удачи мэру с ними...