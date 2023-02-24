За рубежом
24.02.2023, 07:25

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ | Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: „Для Украины Эстония является не просто партнером, а настоящим другом“

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
ФОТО: GLEB GARANICH | REUTERS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эксклюзивном интервью Delfi поздравил жителей Эстонии с Днем независимости и поблагодарил за поддержку. Он также рассказал о ближайших планах Украины по восстановлению экономики, ситуации на фронте и в области образования, а также поделился подробностями личной жизни во время войны.

24 февраля исполняется первая годовщина с начала войны в Украине. Судя по всему, так называемое зимнее наступление России еще не началось. Все мы надеемся на ответное наступление Украины и ждем его. Какая картина войны открывается перед вами в Киеве?

В первую очередь мне хотелось бы поздравить жителей Эстонии с Днем независимости, который вы отмечаете в тот самый день, когда началась полномасштабная агрессия России против Украины. Для Украины Эстония является не просто партнером, а настоящим другом, который поддерживает нас с первого дня. Поддерживает ежедневно, еженощно. Начиная с самого первого дня войны у меня состоялось несколько телефонных разговоров с вашим премьер-министром Каей Каллас. Мы обмениваемся сообщениями с первых дней.

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