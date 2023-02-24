24.02.2023, 07:25
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ | Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: „Для Украины Эстония является не просто партнером, а настоящим другом“(39)
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эксклюзивном интервью Delfi поздравил жителей Эстонии с Днем независимости и поблагодарил за поддержку. Он также рассказал о ближайших планах Украины по восстановлению экономики, ситуации на фронте и в области образования, а также поделился подробностями личной жизни во время войны.
24 февраля исполняется первая годовщина с начала войны в Украине. Судя по всему, так называемое зимнее наступление России еще не началось. Все мы надеемся на ответное наступление Украины и ждем его. Какая картина войны открывается перед вами в Киеве?