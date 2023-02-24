ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ | Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: „Для Украины Эстония является не просто партнером, а настоящим другом“

24 февраля исполняется первая годовщина с начала войны в Украине. Судя по всему, так называемое зимнее наступление России еще не началось. Все мы надеемся на ответное наступление Украины и ждем его. Какая картина войны открывается перед вами в Киев е?

В первую очередь мне хотелось бы поздравить жителей Эстонии с Днем независимости, который вы отмечаете в тот самый день, когда началась полномасштабная агрессия России против Украины. Для Украины Эстония является не просто партнером, а настоящим другом, который поддерживает нас с первого дня. Поддерживает ежедневно, еженощно. Начиная с самого первого дня войны у меня состоялось несколько телефонных разговоров с вашим премьер-министром Каей Каллас. Мы обмениваемся сообщениями с первых дней.