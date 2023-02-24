МНЕНИЕ | Война, которой не видно конца

Ровно год прошел с того момента как в пять часов утра 24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале „специальной военной операции“ по „денацификации и демилитаризации“ Украины и недопущении расширения НАТО. За отчетный период не была решена ни одна из задач, поставленных Путиным 24 февраля. Так называемая СВО быстро превратилась в кровавую бойню, российские вооруженные силы потерпели несколько позорных поражений, НАТО скоро расширится за счет вступления в нее Финляндии и в неочевидном будущем – Швеции, а мировое сообщество, спустя год войны поставляет Украине все больше оружия, о котором недавно нельзя было и мечтать. Мир сплотился в желании наказать Россию и скорее всего, война продлится еще долго, считает журналист Сергей Ковальченко.