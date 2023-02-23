Избегая расточительства в еде, вы можете сэкономить до 30% затрат на еду(2)
Согласно исследованию Стокгольмского института окружающей среды, в домохозяйствах Эстонии в среднем образуется 26 кг неиспользованной пищи на человека в год. Во времена неопределённости и инфляции разумное расходование еды может помочь значительно сэкономить на ежемесячных расходах. Эстонский фуд-блогер Рагне Вярк и дизайнер интерьера IKEA Педро Кастро делятся простыми советами о том, как сократить расточительство в еде дома, заранее планируя своё меню и правильно храня продукты.
„Люди часто забывают, что у них есть в холодильнике, и обнаруживают продукты только тогда, когда они начинают портиться. Заблаговременное планирование меню и правильное хранение продуктов помогают снизить расточительство в еде и сократить ненужные расходы“, – рассказала фуд-блогер Рагне Вярк.
Планируйте меню на неделю вперёд
Вярк рекомендует выделить время на выходных, чтобы подготовить меню на следующую неделю. „Я рекомендую записывать конкретные дни для конкретных блюд. Перед походом в продуктовый магазин следует подумать о своих приёмах пищи на следующую неделю. Например, оценить, сколько приёмов пищи вы будете готовить дома в течение недели и сколько времени сможете этому уделить.В то же время, вам не нужно планировать все приёмы пищи полностью заранее. Например, вы можете купить часть необходимых продуктов питания заранее, а потом докупить что-то ещё нужное“, – пояснила она. Фуд-блогер добавила, что на день-другой можно запланировать так называемые блюда из холодильника, когда можно приготовить блюда из того, что есть в холодильнике, и благодаря этому не допустить, чтобы эта еда пропала впустую.
Планирование меню помогает сэкономить время, в том числе сократить время на то, чтобы придумать, что приготовить на вечер, и снизить затраты на еду. „Чтобы в корзине в продуктовом магазине не оказались ненужные продукты, вы можете составить список продуктов или сфотографировать содержимое вашего холодильника перед походом в магазин. Вы также можете сократить расходы, выбирая продукты со скидкой“, – сказала Вярк.
Более того, вы можете сократить расходы на еду, если найдёте или придумаете разные умные рецепты блюд, которые дешевле в приготовлении. По словам Вярк, домашняя еда часто более доступна. Одним из примеров являются мюсли, которые во много раз дешевле, если их приготовить дома, нежели купить в магазине. „В качестве дополнительного бонуса вы можете добавлять в домашние мюсли именно те компоненты, которые хотите. Вы также можете использовать все виды орехов и семян, которые остались неиспользованными на дне упаковки“, – сказала фуд-блогер.
По словам Вярк, расходы на питание зависят от пищевых привычек и образа жизни разных людей.«Расходы варьируются от семьи к семье, но это не значит, что каждый не может сделать экономный выбор. При планировании меню и осознанном потреблении расходы на питание можно сократить в размере до 30%“, – добавила она.
Выбирайте правильные решения для хранения еды
По словам Педро Кастро, руководителя отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии, правильное хранение продуктов имеет решающее значение для предотвращения расточительства в еде. Чтобы продукты оставались свежими, он рекомендует использовать разные контейнеры для продуктов. По словам Кастро, прозрачные стеклянные или пластиковые контейнеры с крышками дольше сохраняют продукты свежими, но при этом разные продукты следует хранить в отдельных контейнерах, чтобы сохранить их свежесть.
„Пластиковые или стеклянные контейнеры хороши не только для хранения еды, но и для экономии места в холодильнике. Вне зависимости от формы контейнеров их можно ставить друг на друга, что не занимает много места. Также, открыв холодильник, вы без проблем увидите, что находится внутри контейнера. Контейнеры, предназначенные для хранения еды, можно найти в IKEA по цене от 1,99 евро за штуку и в очень широком ассортименте – от пластиковых контейнеров разных размеров до стеклянной посуды, которую также можно использовать для заморозки продуктов или приготовления пищи в духовке“, – рассказал Кастро.
„Приготовленная еда может храниться вне холодильника до двух часов. Поэтому несъеденные продукты следует как можно скорее поместить в герметично закрытые контейнеры и поставить в холодильник. Еда сохраняется в контейнере три или четыре дня, в зависимости от конкретной еды.Листья салата можно положить в контейнер для хранения с крышкой, выложив дно бумажными полотенцами, которые впитают лишнюю влагу и предотвратят порчу листьев салата. Однако приправочные растения дольше хранятся в стакане воды или обёрнутые влажным бумажным полотенцем и помещённые в закрытые пакеты“, – сказала Вярк.
Храните продукты организованно в холодильнике и на полках
Продукты, предназначенные для длительного хранения, следует хранить глубже в холодильнике или на более высоких полках. Те продукты, которые следует употребить быстрее, следует размещать на уровне глаз. Рекомендуется регулярно мыть холодильник и всегда хранить, например, свежее мясо отдельно от готовой еды. Инвентаризацию холодильника можно проводить в последнюю неделю каждого месяца перед днём зарплаты, а морозильную камеру опорожнять, например, весной перед началом нового сезона ягод и овощей.
„В холодильнике могут быть отдельные полки для разных продуктов, таких как молочные продукты, мясо, овощи и т. д. Хранение продуктов на отдельных полках помогает сгруппировать продукты и избежать того, чтобы одни продукты были спрятаны за другими, из-за чего мы могли бы забыть, что у нас есть в холодильнике“, – объяснил Кастро.
Вярк также рекомендует хранить продукты в холодильнике на разных полках. „Мы можем очень заметно сократить траты на еду, если не будем выбрасывать неиспользованную еду, и будем готовить её так, чтобы можно было использовать всё с умом. Расточительство в еде обременяет окружающую среду и увеличивает расходы на питание“, – сказала фуд-блогер.
Инвестируйте в способствующие экономии бытовую технику и кухонные принадлежности
И энергосберегающий вместительный холодильник, и вместительная морозильная камера пригодятся для хранения продуктов на кухне. „Холодильники нового поколения могут регулировать влажность и температуру на каждой полке, тем самым уменьшая колебания температуры и дольше сохраняя свежесть различных продуктов. Тем, кто готовит еду на несколько дней вперёд, может пригодиться микроволновая печь, чтобы разогреть пищу без добавления лишнего жира. В повседневной жизни также, несомненно, пригодятся высококачественные контейнеры для хранения продуктов, пищевые термосы и сумки-холодильники, которые помогают сохранять продукты свежими в течение более длительного периода времени“, – сказал дизайнер интерьера IKEA.