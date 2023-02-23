Избегая расточительства в еде, вы можете сэкономить до 30% затрат на еду

„Люди часто забывают, что у них есть в холодильнике, и обнаруживают продукты только тогда, когда они начинают портиться. Заблаговременное планирование меню и правильное хранение продуктов помогают снизить расточительство в еде и сократить ненужные расходы“, – рассказала фуд-блогер Рагне Вярк.

Планируйте меню на неделю вперёд

Вярк рекомендует выделить время на выходных, чтобы подготовить меню на следующую неделю. „Я рекомендую записывать конкретные дни для конкретных блюд. Перед походом в продуктовый магазин следует подумать о своих приёмах пищи на следующую неделю. Например, оценить, сколько приёмов пищи вы будете готовить дома в течение недели и сколько времени сможете этому уделить.В то же время, вам не нужно планировать все приёмы пищи полностью заранее. Например, вы можете купить часть необходимых продуктов питания заранее, а потом докупить что-то ещё нужное“, – пояснила она. Фуд-блогер добавила, что на день-другой можно запланировать так называемые блюда из холодильника, когда можно приготовить блюда из того, что есть в холодильнике, и благодаря этому не допустить, чтобы эта еда пропала впустую.

Планирование меню помогает сэкономить время, в том числе сократить время на то, чтобы придумать, что приготовить на вечер, и снизить затраты на еду. „Чтобы в корзине в продуктовом магазине не оказались ненужные продукты, вы можете составить список продуктов или сфотографировать содержимое вашего холодильника перед походом в магазин. Вы также можете сократить расходы, выбирая продукты со скидкой“, – сказала Вярк.