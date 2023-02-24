ЭР 105
24.02.2023, 15:05

МНЕНИЕ | День независимости здоровой нации

 (7)
У России не может быть Дня независимости, она не отделялась
В большинстве современных государств главный современный национальный праздник связан с годовщиной освобождения от иноземного владычества
В большинстве современных государств главный современный национальный праздник связан с годовщиной освобождения от иноземного владычества
ФОТО: Tehisaru: Midjourney.com, Ester Vaitmaa | Delfi Meedia

24 февраля Эстония отмечает главный национальный праздник - День независимости. Как известно, дата была выбрана в память об издании в 1918 году „Манифеста ко всем народам Эстонии“ - документа, впервые провозгласившего независимую Эстонскую Республику. Молодая республика была почти тут же захвачена войсками Германской империи, и для полного утверждения эстонской государственности потребовалось еще почти два года. Однако в истории символические события порой оказываются важнее реальных, и сам этот праздник - признак здоровой политической нации, сознающей себя и свое положение в мире.

В конце прошлого века во Франции, терзаемой внутриполитическими конфликтами и травмой после распада колониальной империи, группа ученых во главе с историком и социологом Пьером Нора осуществила амбициозный проект: многотомный труд „Места памяти“, ставший своего рода „инвентаризацией“ исторической памяти французской нации. Были исследованы как реальные места, такие, как здания или предметы, так и нематериальные: книги, песни, события и т. д. В число главных „мест памяти“ был включен и праздник 14 июля - годовщина взятия парижанами тюрьмы Бастилии в 1789 году, что положило начало революции и освобождению от абсолютной монархии.

Как отмечает Нора, на утверждение этой даты в качестве главного национального праздника (его официальное название так и звучит - „Французский национальный праздник“) ушло почти сто лет: с 1789 по 1880 годы. Взятие Бастилии вызывало неприятие у части общества, которая считала это событие негативным примером преступного насилия толпы. Отмечалось также, что штурм Бастилии не имел практического смысла: в 1789 году там было всего 7 заключенных, причем ни один из них не был посажен по политическим мотивам. Но и здесь символизм оказался важнее реальности. Образ народа, рушащего оплот тирании стал притягательным едва ли не для всего мира, и французское 14 июля, как и День независимости США, 4 июля, стали прообразами для национальных праздников во множестве стран.

Оставить комментарий Читать комментарии (7)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии