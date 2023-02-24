МНЕНИЕ | День независимости здоровой нации

В конце прошлого века во Франции, терзаемой внутриполитическими конфликтами и травмой после распада колониальной империи, группа ученых во главе с историком и социологом Пьером Нора осуществила амбициозный проект: многотомный труд „Места памяти“, ставший своего рода „инвентаризацией“ исторической памяти французской нации. Были исследованы как реальные места, такие, как здания или предметы, так и нематериальные: книги, песни, события и т. д. В число главных „мест памяти“ был включен и праздник 14 июля - годовщина взятия парижанами тюрьмы Бастилии в 1789 году, что положило начало революции и освобождению от абсолютной монархии.

Как отмечает Нора, на утверждение этой даты в качестве главного национального праздника (его официальное название так и звучит - „Французский национальный праздник“) ушло почти сто лет: с 1789 по 1880 годы. Взятие Бастилии вызывало неприятие у части общества, которая считала это событие негативным примером преступного насилия толпы. Отмечалось также, что штурм Бастилии не имел практического смысла: в 1789 году там было всего 7 заключенных, причем ни один из них не был посажен по политическим мотивам. Но и здесь символизм оказался важнее реальности. Образ народа, рушащего оплот тирании стал притягательным едва ли не для всего мира, и французское 14 июля, как и День независимости США, 4 июля, стали прообразами для национальных праздников во множестве стран.