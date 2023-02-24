МНЕНИЕ | День независимости здоровой нации(7)
24 февраля Эстония отмечает главный национальный праздник - День независимости. Как известно, дата была выбрана в память об издании в 1918 году „Манифеста ко всем народам Эстонии“ - документа, впервые провозгласившего независимую Эстонскую Республику. Молодая республика была почти тут же захвачена войсками Германской империи, и для полного утверждения эстонской государственности потребовалось еще почти два года. Однако в истории символические события порой оказываются важнее реальных, и сам этот праздник - признак здоровой политической нации, сознающей себя и свое положение в мире.
В конце прошлого века во Франции, терзаемой внутриполитическими конфликтами и травмой после распада колониальной империи, группа ученых во главе с историком и социологом Пьером Нора осуществила амбициозный проект: многотомный труд „Места памяти“, ставший своего рода „инвентаризацией“ исторической памяти французской нации. Были исследованы как реальные места, такие, как здания или предметы, так и нематериальные: книги, песни, события и т. д. В число главных „мест памяти“ был включен и праздник 14 июля - годовщина взятия парижанами тюрьмы Бастилии в 1789 году, что положило начало революции и освобождению от абсолютной монархии.