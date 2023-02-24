МНЕНИЕ | 24 февраля: красная дата или кровавая?

Увы, начиная с 2022 года, эта дата окрашена в красный — не только праздничный, но и кровавый цвет. В этот день Россия начала войну в Украине. Каждый из моих коллег в Эстонии в то утро был разбужен телефонным звонком дежурного редактора. В моем случае в трубке прозвучали четыре слова: „Андрей, прости. Война началась“. Голос был таким виноватым, как будто не Путин, а именно дежурный начал войну. На часах было 6:12 утра. Кажется, я не забуду этого никогда. Но все это сущие пустяки по сравнению с тем, от каких звуков проснулись миллионы украинцев и в каком ужасе они живут по сей день.

Война идет уже целый год. И возможно, в ближайшее время на фронте произойдет какой-нибудь перелом, но, судя по событиям последних дней, верится в это с трудом. Сотни военных и мирных людей продолжают гибнуть каждый день, а мы… Вы знаете, мы привыкаем к этому. Уже привыкли. Нас перестали шокировать разрушенные дома, не говоря уже о сгоревших танковых колоннах. Вот уже год мы живем в условиях новой нормальности. Нормальности абсолютно ненормальной.

Мы, привыкшие к тому, что война идет либо в тех странах, где почти никто из нас не был, либо в те времена, в которые почти никто из нас не жил. Помните, как у классика: „Смерть — это то, что бывает с другими“. С вой­ной — то же самое. И вот в Эстонии появляются тысячи — десятки тысяч людей — которые видели все это собственными глазами. И вот наши коллеги рвутся в Украину, чтобы передать объективную картину того, что происходит.

На портале RusDelfi мы много пишем про беженцев, стараемся дозваниваться до тех, кто остался в Украине. И даже с солдатами и офицерами ВСУ мы общаемся в регулярном режиме. Наверное, так же 105 лет назад мои коллеги общались с солдатами и офицерами армии молодой Эстонской Республики. А читатели в Ревеле так же привыкали к нормальной ненормальности войны. Сначала Первой мировой, а потом Освободительной.

За свою свободу и независимость Эстония заплатила кровью. Но сейчас День независимости — светлая и праздничная дата. Потому что события начала XX века давно стали историей. Потому что любая война заканчивается. И эта обязательно закончится. А Эстония останется. Elagu Eesti!