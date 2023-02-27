Стабильный пакет электроэнергии или лотерея на бирже электроэнергии? Проверьте, какое решение подходит вам!

Ответив на следующие восемь вопросов, вы сможете достаточно точно определить, какой пакет электроэнергии может быть для вас лучшим: с крупными выигрышами в лотерею биржи электроэнергии или же со стабильной и спокойной экономией нового пакета „Без забот“ от Alexela.