"Журналист года 2022“ Роман Старапопов: Было ощущение: "Не может этого быть, как будто во сне“

Роман побывал в десятках украинских городов и сел, посетил больницы, школы и военные части, встретил Новый год в Киеве под обстрелом российских дронов. За работу в Украине он получил серебряный нагрудный знак Министерства обороны Эстонии, а жюри Союза медиапредприятий признало Романа „Журналистом года 2022“ (в составе „украинской четверки“, в которую также вошли Антон Алексеев, Кристьян Свиргсден из ERR и Яанус Пийрсалу из Postimees, — прим. ред.) и автором лучшего репортажа на русском языке.