25.02.2023, 11:05
"Журналист года 2022“ Роман Старапопов: Было ощущение: "Не может этого быть, как будто во сне“
ФОТО: | Delfi
24 февраля 2022 года, в день, когда Россия вторглась в Украину, журналист RusDelfi Роман Старапопов был во Львове. Всего за первый год войны он провел в Украине больше трех месяцев.
Роман побывал в десятках украинских городов и сел, посетил больницы, школы и военные части, встретил Новый год в Киеве под обстрелом российских дронов. За работу в Украине он получил серебряный нагрудный знак Министерства обороны Эстонии, а жюри Союза медиапредприятий признало Романа „Журналистом года 2022“ (в составе „украинской четверки“, в которую также вошли Антон Алексеев, Кристьян Свиргсден из ERR и Яанус Пийрсалу из Postimees, — прим. ред.) и автором лучшего репортажа на русском языке.