Овечкин вернулся к тренировкам с „Вашингтоном“ после смерти отца
Нападающий Александр Овечкин принял участие в тренировке „Вашингтон Кэпиталз“ после возвращения из России, сообщил в Twitter журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти.
В среду Овечкин вышел на лед вместе с несколькими игроками „Вашингтона“, пишет РБК.
Овечкин пропустил четыре матча команды в связи со смертью своего отца, бывшего футболиста московского „Динамо“ Михаила Овечкина, который скончался на 72-м году жизни.
„Вашингтон“ без своего капитана проиграл все четыре матча. Команда занимает 11-е место в Восточной конференции с 62 очками после 59 игр.
На счету Овечкина 32 гола и 22 результативные передачи в 54 играх сезона.
Ближайший матч „Вашингтон“ проведет в ночь на 24 февраля с „Анахайм Дакс“.
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