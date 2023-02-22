Байден пообещал странам восточного крыла НАТО защищать их территорию

„Давайте дадим Украине все необходимое ей оружие, чтобы победить агрессора, - написал Науседа в Twitter перед встречей в среду. - Давайте продолжим укреплять нашу собственную оборону. Восточный фланг НАТО должен оставаться в центре нашего внимания. Не должно остаться ни одного уязвимого места“.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что хочет более активного участия Соединенных Штатов в обеспечении европейской безопасности и увеличения поставок Украине оружия.

Незадолго до выступления Байдена президент Польши Анджей Дуда напомнил, что нынешняя встреча проходит накануне годовщины вторжения России в Украину, „навсегда изменившего историю нашей части Европы“ и ситуацию с безопасностью во всем мире.

На встрече Байден подтвердил свои обязательства по обеспечению безопасности восточных союзников Вашингтона и обсудил с ними поддержку Украины.

„Мы не знаем, когда закончится война, но когда она закончится, мы должны быть уверены, что история не повторится“, - сказал он, добавив, что нельзя позволить России продолжать „исподтишка подтачивать“ безопасность Европы.

Глава альянса отметил, что президент Путин готовится не к миру, а к новой войне, а поэтому поддержку Украины необходимо усилить.

Генсек альянса Йенс Столтенберг , в свою очередь, назвал состоявшийся накануне визит президента США в Киев четким посланием о том, что европейская безопасность - одна из приоритетных задач Вашингтона.

Решение Владимира Путин а приостановить членство России в Договоре СНВ-III, ограничивающем ядерные арсеналы обеих стран, Байден назвал ошибочным, но развивать эту мысль не стал.

„На кону не просто Украина , а свобода“, - сказал он.

Президент также в очередной раз пообещал, что США будут продолжать поддерживать украинцев, защищающих свою независимость.

Перед отлетом в Варшаву премьер-министр Чехии Петр Фиала также напомнил, как важно не прекращать оказание помощи Киеву.

„Украинцы демонстрируют невероятную храбрость, - отметил Фиала. - Но они не могут вести войну без нашей помощи и без помощи больших, могущественных стран, у которых есть средства и возможности“.

Однако полного единодушия в странах „девятки“ нет. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал к прекращению огня и мирным переговорам по Украине, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и перерастания войны в более широкий конфликт. Это заявление расходится с призывами к полной победе Украины, на которой настаивают многие восточноевропейские страны.

„Слушая вчерашние выступления президентов США и России, я думаю, что они оказали бы человечеству гораздо большую услугу, поговорив друг с другом“, - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

Венгрия поддержала не все санкционные меры, введенные ЕС в отношении России и, наряду с Турцией, пока не ратифицировала договор о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии.

В „Бухарестскую девятку“ входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония. С идеей создания блока выступили в 2015 году президенты Румынии Клаус Йоханнис и Польши Анджей Дуда. Цель союза - укрепление сотрудничества между новыми членами НАТО для повышения уровня безопасности и стабильности между Балтийским и Черным морями.

Митинг в Москве

Тем временем в Москве тысячи людей собрались на стадионе в Лужниках, где начался концерт, приуроченный к годовщине российского вторжения в Украину и отмечаемому в четверг Дню защитника отечества.

Концерт посетил российский президент Владимир Путин, обратившийся к собравшимся с приветственным словом, призвав их к единству и заявив, что на сегодняшний день защитником отечества фактически является каждый житель страны.