Глава МИД Рейнсалу в ООН: войну в Украине нужно признать геноцидом(1)
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу встретился вчера, 21 февраля, в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, чтобы обсудить войну России и Украины, ситуацию в Молдове и обеспечение юридической ответственности России за преступления, совершенные в Украине.
В ходе встречи Рейнсалу подчеркнул, что международное сообщество должно дать четкую оценку агрессии в Украине, признав ее геноцидом. „Через два дня исполнится год с начала широкомасштабной войны, развязанной Россией, и за это время стало ясно, что цель агрессора - уничтожить украинское государство и его народ. Мы должны объединить наши усилия во всем мире, чтобы закончить войну как можно быстрее и только с одним результатом - победой Украины и восстановлением ее территориальной целостности. Таким образом, мы обеспечим выживание нынешней архитектуры безопасности и право каждого суверенного государства определять свои границы и свое будущее“, - сказал он.
В то же время важно добиваться юридической ответственности России за военные преступления, геноцид и преступления против человечности. „По мнению Эстонии, необходимо создать международный специальный трибунал при широкой поддержке ООН для расследования военных преступлений, - сказал министр иностранных дел. - Наша приоритетная задача - добиться того, чтобы организаторы и исполнители всех этих преступлений были привлечены к ответственности, включая российскую власть во главе с президентом Путиным“.
Говоря о ситуации в Молдове, Рейнсалу отметил, что необходимо обратить внимание на последовательные посягательства России на суверенитет Молдовы, а также рассказал о своем предложении ввести санкции ЕС против молдавских олигархов, действующих в интересах России.
Он также призвал Гуттериша отправить в Украину миссию ООН для расследования использования иранских беспилотников. В ходе встречи Рейнсалу и Гутерриш также обсудили продовольственную безопасность и Черноморскую зерновую сделку.
Рейнсалу также проинформировал генсека ООН о положении российского политзаключенного Владимира Кара-Мурзы и призвал осудить его приговор. „Международное сообщество должно продолжать поддерживать таких людей, как Кара-Мурза, которые борются за демократию и права человека в России, рискуя своей жизнью и свободой“, - сказал Рейнсалу.
Сегодня, 22 февраля, министр Рейнсалу принял участие в дискуссии высокого уровня о нарушениях прав человека в войне России против Украины.
Рейнсалу представлял группу из 49 стран, выступающих за привлечение России к юридической ответственности, Эстония была одним из организаторов дискуссии. Помимо Рейнсалу, в дебатах приняли участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, министр иностранных дел Гватемалы Марио Адольфо Букаро Флорес и прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан.
Министр иностранных дел заявил, что в продолжающейся почти год войне против Украины Россия преднамеренно атаковала гражданские объекты и людей, не щадя даже детей, и совершила самые серьезные преступления в нарушение прав человека и международного гуманитарного права.
„Россия в этой войне показала свое истинное лицо, и она делает все возможное, чтобы уничтожить украинский народ. Тысячи невинных людей были казнены, подвергнуты пыткам и незаконно арестованы российскими солдатами в Украине. Депортация украинцев в Россию, включая разлученных с родителями детей, и сексуальное насилие, основными жертвами которого становятся женщины и девочки, также являются деяниями по уничтожению народа. Долг и ответственность международного сообщества - помочь Украине как можно скорее усмирить агрессора и продемонстрировать делом, что нарушения со стороны России международного права и Устава ООН неприемлемы“, - сказал Рейнсалу.
Сегодня Рейнсалу также будет говорить о войне в Украине на двусторонней встрече с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, специальным представителем генерального секретаря ООН по вопросам защиты детей и вооруженных конфликтов Вирджинией Гамба и заместителем генсека ООН по вопросам правосудия Мигелем де Серпа.