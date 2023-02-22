За рубежом
22.02.2023, 22:20

ВИДЕО | Maaleht в Турции: местные жители своими руками откопали родственника, пролежавшего под руинами три дня

 
Разрушения после второго землетрясения
Разрушения после второго землетрясения
ФОТО: Kuvatõmmis videost | Delfi Meedia

В результате последнего сильного землетрясения погибли и получили ранения многие люди, вернувшиеся в свои дома, пишет Maaleht.

Утром в понедельник в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. В регионе Хатай, сильно пострадавшем во время предыдущих землетрясений, разрушилось еще множество строений. Погибло шесть человек, еще около трехсот получили ранения.

Один пожилой мужчина, спасенный из-под завалов со сломанной ногой, рассказал, что вернулся домой переночевать, потому что спать в палатке было очень холодно.

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