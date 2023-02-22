22.02.2023, 22:20
ВИДЕО | Maaleht в Турции: местные жители своими руками откопали родственника, пролежавшего под руинами три дня
ФОТО: | Delfi Meedia
В результате последнего сильного землетрясения погибли и получили ранения многие люди, вернувшиеся в свои дома, пишет Maaleht.
Утром в понедельник в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. В регионе Хатай, сильно пострадавшем во время предыдущих землетрясений, разрушилось еще множество строений. Погибло шесть человек, еще около трехсот получили ранения.