26.02.2023, 16:12
РАЗГОВОРЫ НА КУХНЕ | „Как можно поддерживать смерть?“ и „Победа будет за нами!“. Что говорят россияне о войне спустя год?(33)
Редакция „Экспресса“ предложила мне написать статью, отвечающую на вопрос: „О чём русские через год после начала войны говорят на кухне?“.
Я понимал, что никакой ответ на такой вопрос не может быть статистически достоверным. Социологические инструменты в условиях войны и движения к тоталитаризму не вызывают доверия даже в руках профессиональных социологов. Как же я один могу дать на это ответ? В России живёт больше 140 миллионов человек, и они все разные. Я не могу сделать статистически достоверную выборку – незнакомые люди просто не будут со мной общаться, а если и будут, я не буду знать, правду ли они говорят.