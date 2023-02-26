Эстонский экспресс
26.02.2023, 16:12

РАЗГОВОРЫ НА КУХНЕ | „Как можно поддерживать смерть?“ и „Победа будет за нами!“. Что говорят россияне о войне спустя год?

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Редакция „Экспресса“ предложила мне написать статью, отвечающую на вопрос: „О чём русские через год после начала войны говорят на кухне?“.

Я понимал, что никакой ответ на такой вопрос не может быть статистически достоверным. Социологические инструменты в условиях войны и движения к тоталитаризму не вызывают доверия даже в руках профессиональных социологов. Как же я один могу дать на это ответ? В России живёт больше 140 миллионов человек, и они все разные. Я не могу сделать статистически достоверную выборку – незнакомые люди просто не будут со мной общаться, а если и будут, я не буду знать, правду ли они говорят.

Тогда я решил задать этот вопрос 10 людям из разных городов России, которых я достаточно хорошо и давно знаю. Все они с высшим образованием, все относятся скорее к среднему классу. Здесь важно то, что я заранее представлял себе более-менее их личное отношение к происходящему и знал, что они знают, что я его знаю. Кроме того, это люди, с которыми у меня хорошие личные отношения (сейчас или были в прошлом), поэтому я ожидал, что они не будут меня намеренно обманывать. И, на мой взгляд, ожидания оправдались.

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