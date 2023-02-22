22.02.2023, 16:36
Петрыкина и Леванди едут на юниорский ЧМ(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Союз конькобежного спорта Эстонии утвердил состав национальной сборной, которая примет участие в чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Калгари с 27 февраля по 5 марта.
И в женском, и в мужском одиночном катании Эстонию представят по два спортсмена, сообщает Rus.err.ee.
В женском зачете честь страны будут защищать Нина Петрыкина и Мария Элийзе Кальювере, в мужском - Арлет Леванди и Егор Марченко.
Девушки выйдут на лед с короткими программами 1 марта, юноши - 2 марта.