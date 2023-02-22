ВИДЕО | „Прокрустова лажа“, или что сказал Путин

Бросилось в глаза большое количество негативных комментариев, из серии „самый кринжовый стрендап в истории“, „что он несет“, „дед забыл выпить таблетки“. И это - комментарии на российских ресурсах - я смотрела трансляцию на канале „Комсомольской правды“ и также заглянула на другие российские каналы - там ситуация была примерно такой же.

Один из комментариев, например, был таким: „цитаты можно разобрать для юмористических шоу“. Это, конечно, длинновато для стендапа, да и вряд ли разберут, потому что когда шутки повторяются по сто раз, это не очень смешно, а в выступлениях Путина действительно все повторяется.

В конце с погоне за метафоричностью и образностью текста Путин говорит „прокрустово лаже“, вместо „прокрустово ложе“ - эту оговорку все заметили и она стала своеобразным символом того, что произошло. „Лажа“ - это то, что мы услышали, а „прокрустово“ - потому что от нее никуда не деться, особенно тем людям, которые там находились, достаточно просто взглянуть на их лица. „Прокустова лажа“ - это в каком-то смысле символ политики Путина в целом.