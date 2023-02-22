Во французской школе ученик зарезал учительницу

Городской прокурор Жером Буррье подтвердил факт нападения агентству AFP, а местные СМИ сообщили, что инцидент произошел на уроке в среду утром. Как уточняет региональное издание Sud Ouest, подросток зашел в класс во время урока испанского языка и набросился на педагога с ножом.

Учительнице было за пятьдесят, и к моменту прибытия медиков она умерла от остановки сердца, сообщили местные СМИ.

На месте происшествия работает полиция, ученика арестовали.

В Сен-Жан-де-Люз срочно выехал министр образования Франции Пап Ндьяй, предварительно выразив в „Твиттере“ соболезнования семье, коллегам и ученикам погибшего педагога.

По сообщениям местных СМИ, нападавший, возможно, страдал от психических расстройств. В настоящий момент террористические мотивы нападения не рассматриваются.

Представитель французского правительства Оливье Верран заявил на пресс-конференции, что правительство окажет поддержку педагогам по всей стране в связи с инцидентом.

„Я с трудом могу себе представить, какую травму это могло нанести“, - сказал он.