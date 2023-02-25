ПОДКАСТ | „Злые отзывы только на RusDelfi“: нужны ли Эстонии молодые депутаты парламента?

Средний возраст депутата Рийгикогу составляет 52 года, молодых людей в парламенте совсем мало. Однако это не останавливает молодежь участвовать в выборах (баллотироваться можно с 21 года). Молодые люди хотят влиять на происходящее в стране, делать так, чтобы голос молодежи был услышан. Но готовы ли люди среднего возраста голосовать за „молодых и неопытных“?

„Если читать только комментарии RusDelfi, то кажется, что в эстонском обществе только злые люди. А когда выходишь на улицу, то встречаешь в основном приятных людей, один из пятидесяти может нагрубить. Все люди нейтральные. По поводу людей постарше - тут 50/50. Половина скептически относится к молодым людям в политике, говорят, нужно набраться опыта и подрасти. Остальные говорят наоборот, дорогу молодым, особенно если видят, что молодой человек образованный“, - поделился опытом проведения уличной агитации Алексей Яшин из Eesti 200 в подкасте RusDelfi.

„Люди не грубят, могут снисходительно посмотреть, спросить, сколько мне лет. Я еще выгляжу моложе своих лет, они думают, что я школьница, кто кому-то помогает. Но в течение разговора общение нормализуется. Больше негатива в комментариях в интернете“, - добавила Алина Лернер-Виллу из партии „Зеленых“.

„Мне немного легче, у меня уже есть три ребенка и я депутат Тартуской городской управы, у меня не спрашивают, способен ли я работать, - продолжил центрист Исмаил Мирзоев. - Сейчас народ уже подустал от старых политиков, люди хотят видеть новых людей, новое поколение политиков, но без громких лозунгов“.

Ребята по-разному подошли к формированию бюджета на свою кампанию. Яшин заказал 500 банок меда, поставив цель потратить не больше 1000 евро на компанию. Мирзоев потратил гораздо больше, разместив рекламу в газетах, на билбордах и в интернете. Лернер-Виллу купила несколько флаеров, потратив не больше 100 евро.