Эстонские борцы в совместном заявлении стран Северной Европы: россиян и белорусов нельзя допускать к соревнованиям

„Скоро будет год с начала российского вторжения в Украину. За это время они убили людей, разрушили экономику Украины и разрушили несколько городов. Среди множества погибших также несколько борцов, тренеров, судей, организаторов соревнований по борьбе и их родственники“, — говорится в совместном заявлении.

„Мы хотим поддержать борьбу Украины за независимость. При этом мы боремся за то, чтобы весь демократический мир изолировал Россию и Беларусь. Упомянутые страны с каждым днем ​​наращивают свои военные усилия, чтобы оккупировать как можно большую часть территории Украины. Поэтому президенты наших союзов требуют не возвращать обратно на соревновательную арену российских и белорусских спортсменов, а также не допускать их для организации каких-либо международных соревнований“.

„Мистер Лалович, мы ждем от вас благоразумия, понимания, поддержки и решений“, — говорится в конце обращения.

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