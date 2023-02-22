Уже в эту субботу! В ласнамяэском парке Паэ состоятся масленичные гуляния

„Уже в эту субботу в расположенном в Ласнамяэ парке Паэ будет отмечаться Масленица. Это отличная возможность провести прекрасный день в кругу близких людей, послушать хорошую музыку и насладится традиционными масленичными блюдами. Приглашаю всех жителей Ласнамяэ прийти на праздник“, – сказала Юлианна Юрченко, старейшина района Ласнамяэ.

Масленица в Ласнамяэ состоится в субботу, 25 февраля, с 14.00 до 17.00. Все мероприятия пройдут под открытым небом в парке Паэ, за зданием управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).

Масленичное настроение создадут выступления ансамблей народных танцев и музыки, а также любимца публики Артёма Савицкого. Гости смогут полакомиться традиционными масленичными блюдами. На месте можно будет насладиться зрелищным огненным шоу и принять участие в сожжении соломенного чучела. Аниматоры будут развлекать самых маленьких участников увлекательными играми. Дети также смогут бесплатно покататься на пони и принять участие в бесплатном мастер-классе по изготовлению леденцов на палочке.

Организаторы просят по возможности добираться на место пешком или на общественном транспорте, поскольку количество парковочных мест ограничено. Парковка около здания управы закрыта, при необходимости можно оставить машину на парковке Куму.

Вход свободный. На мероприятии можно приобрести различные напитки и еду, рекомендуется запастись наличными.

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