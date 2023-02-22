Махинации в оружейном бизнесе, трагедия семьи Константина Пятса, все о каршеринге в Эстонии и новом дизайне Kalev. Свежий номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!
В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP и RusDelfi.
Читайте в новом номере:
Расследования о том, как эстонская фирма заработала два миллиона на войне в Украине, а кремлевские функционеры подкупали европейских политиков после оккупации Крыма.
Большое интервью с премьер-министром Каей Каллас и „Журналистом года 2022“ Романом Старапоповым.
Трагическая история семьи первого президента Эстонии.
Подробный разбор нового дизайна сладостей Kalev.
Рассказ эстонской туристки о долгожданном отпуске в Египте, которые обернулся для нее настоящим кошмаром.
Истории жителей Эстонии, который продали свои машины и перешли на каршеринг.
Мнения эстонских спортсменов: поедут ли они на Олимпиаду, если там будут представители из России и Беларуси?
Смешные случаи и удивительные факты о Нарве от кавалера ордена Белой звезды V степени - нарвского гида и учителя Александра Опенко
и многое другое.
Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.