Эстонский экспресс
22.02.2023, 13:45

Махинации в оружейном бизнесе, трагедия семьи Константина Пятса, все о каршеринге в Эстонии и новом дизайне Kalev. Свежий номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!

 
Новый номер “Эстонского Экспресса” уже в продаже!
Новый номер “Эстонского Экспресса” уже в продаже!
ФОТО: Kollaaž

В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP и RusDelfi.

Читайте в новом номере:

  • Расследования о том, как эстонская фирма заработала два миллиона на войне в Украине, а кремлевские функционеры подкупали европейских политиков после оккупации Крыма.

  • Большое интервью с премьер-министром Каей Каллас и „Журналистом года 2022“ Романом Старапоповым.

  • Трагическая история семьи первого президента Эстонии.

  • Подробный разбор нового дизайна сладостей Kalev.

  • Рассказ эстонской туристки о долгожданном отпуске в Египте, которые обернулся для нее настоящим кошмаром.

  • Истории жителей Эстонии, который продали свои машины и перешли на каршеринг.

  • Мнения эстонских спортсменов: поедут ли они на Олимпиаду, если там будут представители из России и Беларуси?

  • Смешные случаи и удивительные факты о Нарве от кавалера ордена Белой звезды V степени - нарвского гида и учителя Александра Опенко

и многое другое.

Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.

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