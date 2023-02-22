ВИДЕО | Эстонский колибри: кто такие зимородки?

Зимородок - одна из самых красивых птиц Эстонии. В наших краях это редкая птица: во время гнездования их численность составляет около 100-500 пар, а зимой их остается в Эстонии всего 10-100 особей. Поэтому зимородка не часто увидишь, но зато те редкие с ним встречи всегда являются особенным и радостным событием. Зимородок обитает вблизи проточных водоемов, где вода прозрачная и течение несильное. При это он предпочитает места, где по берегам произрастают кустарники или деревья. Все дело в том, что, сидя на ветке, ему очень удобно выслеживать свою любимую добычу – рыбу, длина которой не превышает 6 см.

Увидев добычу, зимородок ныряет за ней, хватает и либо относит в гнездо, либо сразу же съедает и снова сидит в засаде. Как правило, рыба не согласна с тем, что ее сейчас съедят, поэтому она сопротивляется. В свою очередь зимородок, крепко удерживая добычу в клюве, пытается ее оглушить резкими рывками, а только потом спокойной ее проглатывает. То, как зимородок это делает, вы увидите в этом видео. Зимородок летает быстро и очень близко к поверхности воды. Хотя зимородок подолгу сидит неподвижно на ветках, выжидая добычу, он может даже зависать над водой махая крыльями, почти как колибри.