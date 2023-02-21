Байден обратился в Варшаве к российскому народу: Запад не собирается нападать на Россию, как заявляет Путин

„Я только что вернулся из Киева, он стоит, он сильный, и самое главное - он свободный“, - начал свою речь у Королевского замка в Варшаве Байден.

Он заявил, что аппетиты автократов невозможно удовлетворить, им необходимо противостоять, а война в Украине никогда не завершится победой России.

„Россия никогда не победит в Украине, никогда“, - сказал Байден. Эти слова толпа встретила аплодисментами.

В своем выступлении Байден подчеркнул, что Запад не собирался нападать на Россию и не стремился установить контроль над ней.

„США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. Запад не планировал нападать на Россию, как сегодня сказал Путин. Миллионы российских граждан, которые хотят жить в мире со своими соседями - это не враги. Эта война никогда не была необходимой. Это трагедия. Войну выбрал президент Путин. Каждый новый день войны - это его выбор“, - сказал Байден.

Президент США предостерег Россию от нападения на страны-члены НАТО.

„Не сомневайтесь в верности Соединенных Штатов нашему союзу НАТО и принципу Пятой статьи“, - сказал Байден, имея в виду статью о коллективном ответе на нападения на страны-члены альянса. „Каждый член НАТО ее знает. Знает ее и Россия: нападение на одну страну - это нападение на всех“.

Говоря о Владимире Путине, Байден повторил мысль о том, что российский лидер, вероятно, не ожидал той сплоченности, которую показали страны Запада в ответе на вторжение в Украину.

„Он думал, такие автократы как он - сильные, а демократические лидеры слабы, а потом он столкнулся с железной волей Америки и стран во всем мире, которые отказались принять мир, управляемый страхом“, - сказал президент США.

Вместо финляндизации Украины Путин получил натоизацию Финляндии и Швеции, указал Байден.

„Путин хотел финляндизации Украины, а вместо этого получил натоизацию Финляндии. И Швеции“, - сказал Джо Байден, перечисляя провалы Путина.