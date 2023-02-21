Жуткий случай в Финляндии: кубинцы впятером изнасиловали девушку. Вместо Олимпиады отправились в тюрьму

Парни приехали на Мировую лигу (второй дивизион) в Финляндию, которая была одним из этапов подготовки к предстоящей Олимпиаде в Рио. Нормально провести время на турнире кубинцы не смогли. 1 июля они сыграли матч, а уже 2-го в гостиницу, где проживала команда, нагрянула полиция и арестовала нескольких волейболистов. Троицу обвинили в изнасиловании девушки из Финляндии при отягчающих обстоятельствах. Чуть позже задержали еще пятерых игроков, пишет Sport24.

Волейбольная федерация Кубы сразу же отреагировала на произошедшее, пообещав принять меры. В итоге главный тренер команды Родольфо Луис Санчес был уволен. Шестерым игрокам же были предъявление уголовные обвинения. Двоих отпустили после выяснения обстоятельств дела, потому что они не были участниками группового изнасилования. Уже во время судебного процесса еще один волейболист был отпущен из-под стражи.

В итоге пять игроков сборной были признаны виновными. Суд Финляндии приговорил Роландо Сепеду Абреу, Рикардо Кальво Мансано, Абрахама Альфонсо и Османи Уриартре Местре к пяти годам лишения свободы. Луис Томас Соса Сьерра получил три с половиной года. Помимо реальных сроков спортсменов обязали выплатить жертве компенсацию.

На Олимпиаде в Рио из-за случившегося команде пришлось трудно. Кубинцы не смогли выйти в плей-офф, а по итогам турнира расположились на 11-12-м месте.

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Через год история с кубинскими волейболистами всплыла вновь.

Выяснилось, что Соса Сьерра оказался в тюрьме по ошибке. И суд это признал. Игрока оправдали и выпустили на свободу. Потом он еще выбил для себя компенсацию в размере 200 тысяч евро.

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