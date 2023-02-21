Эстонская велосипедистка дебютирует на профессиональном уровне в 35 лет

Кулдкепп начала заниматься велоспортом всего четыре года назад и впервые присоединилась к международной женской команде. Ее цель — доказать, что начинать никогда не поздно, и спортивный директор бельгийской команды Baloise WB Ladies Людивин Хенрион (бронзовый призер Универсиады 2006 года) дала эстонке этот шанс.

Если взглянуть на историю выступлений Кулдкепп в Международном союзе велосипедистов (UCI), то на чемпионате Эстонии в групповой гонке, состоявшийся в 2020 году, она заняла восьмое место, показав одно и то же время с победительницей - Айди Туйск. В течение последних четырех лет эстонка в основном выступала в самом известном и популярном в мире любительской серии велозаездов GranFondo. Например, она два года подряд становилась чемпионкой Европы среди женщин в возрастной категории 19-34 лет, а в прошлом году заняла шестое место на Кубке мира GranFondo. До велоспорта Кулдкепп занималась верховой ездой и легкой атлетикой, но из-за травмы колена последнюю пришлось бросить.

„Людивин Хенрион дала мне прекрасную возможность участвовать в элитных женских соревнованиях, и я ею воспользуюсь. Я знаю, что это будет очень сложно“, — сказала Кулдкепп бельгийским СМИ. „Я продолжу жить в Эстонии и буду ездить соревноваться в Бельгию. К счастью, я не единственная иностранка в команде — здесь есть еще одна шведка и одна финка. Соревнования в элитном девизионе — это что-то новое для меня, но я воспринимаю это как приключение и стараюсь изо всех сил. Я хочу показать, что никогда не поздно начать“.

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