ЧЭ по боксу: братья Каманины выиграли три золотых медали

Павлу, самому старшему из братьев-боксеров (до 71 кг), на этот раз не даже пришлось выходить на ринг для защиты титула, так как соперник - Максим Вильде получил травму во время полуфинального поединка. Таким образом Павел Каманин - номер один в сборной нашей страны, в очередной раз стал чемпионом Эстонии, сообщает Союз бокса Эстонии.

Средний брат Каманиных - Семён, уступивший в прошлом году Максиму Вильде в финале, на этот раз выступал в весовой категории до 63,5 килограмма, и ему понадобилось всего два раунда, чтобы выиграть чемпионат. В полуфинале он победил Маркуса Тассо (Tallinn Kalev) в первом раунде, Кермо Хенри Тынова (Kontakt) так же быстро в финале.

Среди юношей до 19 лет Федор Каманин завоевал золотую медаль, победив во втором круге Феликса Нерсесяна (ОМК). Федор, самый младший из братьев, идет по стопам своих старших братьев, и можно предположить, что в будущем он станет чемпионом Эстонии и среди взрослых.

Второй лидер команды Стивен Аас (Ярве-бокс) в очередной раз защитил чемпионство, победив в финале в категории до 81 килограмма единогласным решением судей Антона Виноградова (ПСК). В супертяжелом весе чемпионом Эстонии стал Евгений Буславский (Карл Леман), победивший единогласным решением судей Карла Лооренса (Поксиклуби Калев). В супертяжелом весе Вадим Микитянский (Софрон) победил Мадиса Хииета (Поксиклуби Калев).

Среди женщин золотую медаль завоевали Кристина Егорова (ОМК), Полина Голубева (Кренгольм) и Сигрид Капанен (Поксиклуби Калев).

Среди юношей до 19 лет чемпионство также защитил Йоосеп Палм (Контакт), который единогласным решением судей победил Ханнеса Тийдо (Контакт) в финале до 67 кг. То же самое смог сделать и Вячеслав Уит, опередивший Романа Кий (Софрон). Всего в заключительный день состоялось 19 боев.

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