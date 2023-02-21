21.02.2023, 19:30
Спячка закончилась? По Эстонии уже бродят медведи
ФОТО: | Eesti Jahimeeste Selts
15 февраля камера на тропе в Пылтсамаа засняла бурого медведя, сообщает Союз охотников Эстонии.
Медведи из года в год впадают в спячку примерно в одно и то же время. Однако то, какой долгий или глубокий сон у медведя, зависит от погодных условий. Все же медведи обычно просыпаются от спячки в середине марта.
Первыми обычно просыпаются самцы. Медведи после спячки голодны и ищут еду.
Есть исключения, когда медведи е впадают в спячку. Например, медведь по кличке Каролийна в лесном зоопарке Элиствере уже несколько лет не впадает в спячку.