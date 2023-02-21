Читайте, кто в этом году получит почетный знак Нарвы
Городская управа Нарвы приняла решение вручить почетные знаки города восьми кандидатам. Торжественное вручение традиционно пройдет 25 февраля на концертном мероприятии, посвящённом 105-ой годовщине Эстонской Республики.
Почетный знак — награда Нарвы, которая вручается физическим лицам за особые заслуги перед городом, начиная с 2010 года. В отличие от прошлого года в этот раз свои кандидатуры на награждение могли выдвинуть все жители Нарвы. Всего к назначенному сроку поступило 66 предложений, из которых 63 прошли отборочную квалификацию. В связи с тем, что имена предложенных кандидатов повторялись на рассмотрение комиссии в итоге было представлено 30 кандидатов.
„Благодаря вашей активности, целеустремленности и, проделанной годами работе в Нарве развиваются международные связи, успешно внедряются новые методики обучения, а историю города помнят и чтят даже за ее пределами. Вы умеете спасать человеческие жизни и гордо представляете нашу страну на концертах международного уровня. Почетный знак Нарвы — это наше признание и благодарность за то, что каждый из вас внес значительный вклад в развитие, как нашего города, так и общества в целом“, - сказала мэр Нарвы Катри Райк.
Почётные знаки Нарвы получают:
За особые заслуги перед городом награжден Гжегож Козловски - посол Польши в Эстонии. Его огромная заслуга в интенсивном продвижении польско-эстонского культурного сотрудничества в Нарве. Как символ культурной дипломатии, раз в два года, в конце января, начале февраля, в Нарве уже 20 лет проходит Международный конкурс молодых пианистов имени Шопена, собирающий одарённую молодежь из около десятка стран мира. За всю историю проведения конкурса в Нарве приняли участие более 700 пианистов из 32 стран Европы и Азии. Польские джазмены из года в год выступают в Нарве на престижном фестивале IdeeJazz Festival, а польские выставки и презентации часто проходят в самых разных городах Эстонии, в том числе и в Нарве.
Награды, как человек, внёсший значительный вклад в развитие культурной, образовательной и общественной жизни города удостоена Лайне Паланди - активный общественный деятель и основатель „Общества старых нарвитян“. Целью организации является восстановление истории Нарвы, начиная с периода Освободительной войны и, заканчивая советской оккупацией. На протяжении 30 лет организаторы проводят в Нарве дни истории, искусства и рассказывают об истории старого города. Благодаря их активным действиям, на стене Нарвской Эстонской гимназии была установлена мемориальная доска, где указаны имена учеников гимназии, погибших во Второй мировой войне, а также проделана большая работа по восстановлению Гарнизонного военного кладбища, статуи „Скорбящей матери“ и мемориала, установленного в память о бомбардировках старой Нарвы. Лайне Паланди также является членом правления Нарвского эстонского общества и Нарвского эстонского дома.
За значительный вклад в развитие культурной, образовательной и общественной жизни города награды удостоена Татьяна Степанова - директор нарвской Ваналиннаской государственной школы. Она являетсяопытным и уважаемым экспертом в области методологии обучения, посредством языкового погружения. Под ее руководством Нарвская Ваналиннаская государственная школа стала одной из самых уникальных во всей Эстонии, доказав на своем примере эффективность методики языкового погружения. Каждый год число желающих учиться в школе, где можно получить высококачественное образование полностью на эстонском языке превышает возможное количество, что делает Нарвскую Ваналиннаскую государственную школу одной из самых популярных в городе. Ее вклад, как руководителя, был высоко оценен на национальном уровне. В 2018 году за особые заслуги Президент Эстонской Республики вручил ей Орден Белой звезды IV степени.
За значительный вклад в развитие культурной, образовательной и общественной жизни города почетным знаком награждается Алла Омель – преподаватель в Нарвской музыкальной школе. Работе педагога Алла Омель посвятила 61 год (с 1957 по 2018 год). Благодаря ей многие юные нарвитяне научились игре на фортепиано и струнных инструментах. Ученики Аллы Омель успешно представляли Нарву на различных конкурсах и фестивалях, как в Эстонии, так и за ее пределами. Многие из них связали свой путь с музыкой. На протяжении последних пяти лет она сотрудничает с Нарвским обществом „Святогор“, выступая концертмейстером камерного хора.
За значительный вклад в развитие культурной, образовательной и общественной жизни города награжден Юрий Сидоров – председатель Нарвского Общества древностей имени Генриха Ганзена. В 2015 году Юрий Сидоров основал „Нарвское Общество древностей имени Генриха Ганзена“. В ходе его активных поисков в Санкт-Петербурге была найдена и отреставрирована могила Г. Ганзена, который, работая в Нарве, занимался приведением в порядок нарвского городского архива. Имея перед глазами первоисточники, Ганзен написал книгу „История города Нарвы“, которая вышла в свет на нижнесаксонском диалекте старонемецкого языка в 1858 годуи ни разу не переиздавалась. Общество древностей имени Генриха Ганзена занимается переизданием редкихстаринных книг об истории Нарвы и является изданием краеведческого альманаха о городе. С 2015 года было издано 11 номеров историко-краеведческого альманаха и переиздано 5 книг.
Юрий Вшивцев и Анастасия Горшкова удостоены почётного знака Нарвы, как люди, отличившиеся личным мужеством в кризисной и чрезвычайной ситуации.
11 января на Ореховой горке Юрий Вшивцев и Анастасия Горшкова спасли жизнь спортсмена-лыжника, у которого произошла остановка сердца. Юрий первым увидел, как мужчина упал на землю, подбежал к нему и стал оказывать первую помощь. По счастливому случаю, в этих соревнованиях принимала участие и Анастасия Горшкова – медик Нарвской больницы. Услышав крики о помощи, она незамедлительно сошла с дистанции и присоединилась к спасению жизни человека. Благодаря непрерывному массажу сердца, искусственному дыханию и использованию дефибриллятора мужчину удалось вернуть к жизни до приезда скорой помощи.
Юрий Вшивцев – нарвитянин, который в своей жизни успешно совмещает роли сотрудника Департамента полиции и погранохраны, фотографа, спортивного энтузиаста и активного горожанина. На протяжении многих лет Юрий Вшивцев был членом сборной Эстонии по биатлону среди юниоров на чемпионате мира. Многие нарвитяне знают его, как фотографа cпортивного клуба Äkke.
Анастастия Горшкова - сотрудник Нарвской больницы с 2011 года. В 2021 году она стала лучшим руководителем сестринства в Нарвской больнице. Анастастияактивно занимается информированием нарвитян о важности вакцинации от гриппа и Ковида, активно принимает участие в жизни города, помогая на различных спортивных мероприятиях и занимаясь волонтёрской деятельностью. В Нарвской больнице Анастасия Горшкова работает ответственной сестрой инфекционного контроля. Она не только медик, но и инструктор первой помощи, обучающий, как взрослых, так и детей.
За значительный вклад в развитие культурной, образовательной и общественной жизни города почётного знака Нарвы удостоена Алика Милова - эстонская певица, родившаяся в Нарве. В феврале этого года Алика стала победителем национального отборочного конкурса „Eesti Laul“, и представит Эстонию в мае на Евровидении в Ливерпуле, где выступит с песней „Bridges“ (Мосты). Алика занимается музыкой с 4 лет и в молодости успешно выступала на различных вокальных конкурсах, в том числе The Baltic Voice, New Wave Junior, Kaunas Talent, Laulukonkurss, Berlin Perle и другие. В 2021 году она одержала победу в популярном телешоу „Эстония ищет Суперзвезду“, которое сопровождалось контрактом на запись с Universal Music.