МНЕНИЕ | Как Владимир Путин Европу объединял

Агрессивная война Владимира Путина против украинского народа привела к небывалому со времён Второй Мировой войны потоку беженцев в страны восточной и западной Европы. Но отношение к этой войне и к украинским беженцам в каждой стране отличается в силу исторических особенностей отношений с Москвой. Военно-политический контроль Кремля над восточной Европой прекратился все лишь 30 лет назад и ещё живы те кто помнят присутствие „Большого Брата“ за своей спиной и в этом плане житель Варшавы никогда не поймёт парижанина. Об отношении к российской агрессии по обе стороны бывшей границы „Железного занавеса“ рассуждал Борис Ковальский.