МНЕНИЕ | Как Владимир Путин Европу объединял(9)
Агрессивная война Владимира Путина против украинского народа привела к небывалому со времён Второй Мировой войны потоку беженцев в страны восточной и западной Европы. Но отношение к этой войне и к украинским беженцам в каждой стране отличается в силу исторических особенностей отношений с Москвой. Военно-политический контроль Кремля над восточной Европой прекратился все лишь 30 лет назад и ещё живы те кто помнят присутствие „Большого Брата“ за своей спиной и в этом плане житель Варшавы никогда не поймёт парижанина. Об отношении к российской агрессии по обе стороны бывшей границы „Железного занавеса“ рассуждал Борис Ковальский.
Прогандистские нарративы росийской пропаганды стали явью - Европа стала объединённой, запад - коллективным, а военно-политический блок принимает в свой состав географических соседей в близи Петербурга. Почти все члены Евросоюза оказывают все виды помощи Украине, активно принимают украинских беженцев, но в бытовых и частных ситуациях переселенцы сталкиваются если не с агрессией, то с банальным непониманием, которое раскрывает поговорка „сытый голодного не разумеет“.