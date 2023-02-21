Мнение
21.02.2023, 08:00

МНЕНИЕ | Вейко Коммусаар: число смертей удвоилось, но бизнес процветает

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Вейко Коммусаар
вице-канцлер МВД
Вейко Коммусаар
Вейко Коммусаар
ФОТО: Личный архив автора

Большое число смертей от передозировок вызвали прибывшие на рынок новые и очень опасные вещества, действие которых было потребителям еще неизвестно, и потому получить их передозировку оказалось легко, отмечает вице-канцлер МВД Вейко Коммусаар.

Темы, связанные с наркотиками, в последние месяцы вызвали много дискуссий в обществе. И обоснованно. В прошлом году в Эстонии от передозировки наркотиков умерло больше людей, чем за два предшествовавших года вместе взятые. Эти люди были разного возраста и из разных сфер жизни. Их нельзя всех мазать одной краской, потому что в Эстонии давно уже нет одного единого стереотипного потребителя наркотиков, который, как предполагается, должен находиться в тяжелом экономическом положении. Это масштабная проблема, которая охватывает все общественные и возрастные группы, и которая не дискриминирует никого, в том числе по признаку гендера или цвету кожи.

Торговля наркотиками – это бизнес, грязный, но, к сожалению, прибыльный бизнес. Если в 2019 году мы видели, что число смертей, связанных с наркотиками, из года в год сокращается, то за этим стояла работа нескольких ведомств как в области ликвидации наркосетей, так и в сфере различных превентивных мер. Тогда полиция концентрировалась на торговцах фентанилом, что привело к поимке двух торговавших им крупных преступных групп. Вместе с превентивной работой на улицах и программами заместительной терапии, направленными на наркоманов, итогом стало сокращение смертей от передозировки.

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