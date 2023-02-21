МНЕНИЕ | Вейко Коммусаар: число смертей удвоилось, но бизнес процветает

Темы, связанные с наркотиками, в последние месяцы вызвали много дискуссий в обществе. И обоснованно. В прошлом году в Эстонии от передозировки наркотиков умерло больше людей, чем за два предшествовавших года вместе взятые. Эти люди были разного возраста и из разных сфер жизни. Их нельзя всех мазать одной краской, потому что в Эстонии давно уже нет одного единого стереотипного потребителя наркотиков, который, как предполагается, должен находиться в тяжелом экономическом положении. Это масштабная проблема, которая охватывает все общественные и возрастные группы, и которая не дискриминирует никого, в том числе по признаку гендера или цвету кожи.