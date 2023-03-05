ИНТЕРВЬЮ | Глава Alexela Хейти Хяэль: мы еще не прочувствовали, насколько может быть больно(10)
Владелец Alexela Хейти Хяэль в интервью Eesti Ekspress безжалостно критикует правительство за то, что оно вместо того, чтобы лечить „болезни“, раздает потребителям энергии „болеутоляющие средства“. Он предупреждает: „Мы просто еще не прочувствовали, насколько может быть больно“.
Таллиннские рестораны заполнены до отказа, но в сетевых магазинах люди покупают все более дешевые товары. Что говорит об экономической ситуации то, как и в каких объемах люди приобретают автомобильное топливо?
Сокращение пока не катастрофическое, но по сравнению с январем прошлого года общий объем рынка уменьшился на несколько процентов. Изменились модели потребления, и эта тенденция только зарождается. Экономический спад у нас начался только в четвертом квартале прошлого года, процентные ставки выросли во второй половине года. Мы еще не прочувствовали, насколько может быть больно.
Нам стоит готовиться к долгой агонии?
Я не знаю, но не сомневаюсь, что она будет весьма болезненной. Хотя бы потому, что у среднестатистической семьи есть жилищный кредит, и если ежемесячные выплаты станут примерно на 50% больше, то нужно будет искать, где сэкономить деньги.
Alexela в энергетическом бизнесе занимается практически всем — продажей топлива, газа и электроэнергии, производством сланцевого масла и биометана. К чему готовиться нам, потребителям энергии?
Люди должны понять, что, несмотря на предвыборные обещания некоторых политиков, времена, когда электричество стоило по три цента за киловатт-час, а газ и того меньше, ушли навсегда. Энергия явно была слишком дешевой.
В мировой экономике в целом доля человеческого труда снижается, а вклад машин и автоматизации растет. Это означает, что увеличивается энергетическая часть, а растущий спрос ведет к росту цен, и это оказывает огромное влияние на любой сектор экономики.