ИНТЕРВЬЮ | Глава Alexela Хейти Хяэль: мы еще не прочувствовали, насколько может быть больно

Таллиннские рестораны заполнены до отказа, но в сетевых магазинах люди покупают все более дешевые товары. Что говорит об экономической ситуации то, как и в каких объемах люди приобретают автомобильное топливо?

Сокращение пока не катастрофическое, но по сравнению с январем прошлого года общий объем рынка уменьшился на несколько процентов. Изменились модели потребления, и эта тенденция только зарождается. Экономический спад у нас начался только в четвертом квартале прошлого года, процентные ставки выросли во второй половине года. Мы еще не прочувствовали, насколько может быть больно.

Нам стоит готовиться к долгой агонии?

Я не знаю, но не сомневаюсь, что она будет весьма болезненной. Хотя бы потому, что у среднестатистической семьи есть жилищный кредит, и если ежемесячные выплаты станут примерно на 50% больше, то нужно будет искать, где сэкономить деньги.

Alexela в энергетическом бизнесе занимается практически всем — продажей топлива, газа и электроэнергии, производством сланцевого масла и биометана. К чему готовиться нам, потребителям энергии?

Люди должны понять, что, несмотря на предвыборные обещания некоторых политиков, времена, когда электричество стоило по три цента за киловатт-час, а газ и того меньше, ушли навсегда. Энергия явно была слишком дешевой.

В мировой экономике в целом доля человеческого труда снижается, а вклад машин и автоматизации растет. Это означает, что увеличивается энергетическая часть, а растущий спрос ведет к росту цен, и это оказывает огромное влияние на любой сектор экономики.

Давайте перейдем от глобальных тенденций к энергетике в Эстонии.

В Alexela мы сравнили общее потребление электроэнергии и газа в Эстонии в 2021 и 2022 годах. За этот период в энергетическом секторе Эстонии ничего не изменилось, никаких новых мощностей не появилось. Мы просто ждем, что что-то произойдет, что рынок сам придет в порядок. Но в этом году экономика Эстонии — частные лица и предприятия вместе взятые — заплатили за энергию на 1,2 миллиарда евро больше, чем год назад!