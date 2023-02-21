Новое землетрясение в Турции ощущалось и в гостинице таллиннской „Левадии“: ее вдруг начало трясти, как будто плыли на корабле

В понедельник, в турецкой провинции Хатай, которая находится вблизи границы с Сирией, зафиксировали очередные сильные землетрясения. Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр на своем официальном сайте его магнитуда составила 6,4.

Представитель „Левадия“ Лаури Вялья, который находится с командой, рассказал RusDelfi, что люди из верхних этажей отеля выбегали из здания.

„Мы почувствовали легкий толчок, некоторые игроки были на пятом этаже и там это ощущалось сильнее. Особой паники не было. Некоторые футболисты и туристы с верхних этажей быстро выбежали из гостиницы. После обсуждения с командой было принято решение продолжить запланированные сборы, хотя ожидаются и повторные толчки“, — сказал Лаури.

Центральный защитник „Левадии“ Расмус Пеэтсон сообщил Delfi, что с футболистами все в порядке, но сам он на всякий случай решил покинуть гостиницу.

„Я находился на пятом этаже, где вдруг начало трясти, как будто я плыл на корабле. Я сразу побежал вниз по лестнице в вестибюль, потому что там были моя жена и маленькая дочь. Я понимал, что эта тряска не опасна, но хотел, чтобы мои родные чувствовали себя в безопасности. К счастью, они не почувствовали толчков. Наверное, потому, что в вестибюле всегда много людей и шумно“, — сказал Пеэтсон.

„На всякий случай мы вышли из здания, чтобы проанализировать ситуацию. Мы видели, как другие люди начали выходить из здания. Судя по всему, все они были с верхних этажей гостиницы“, — добавил он.

По словам вратаря „Левадии“ Карла Андре Валлнера, ситуация была похожа на землетрясение двухнедельной давности, когда в их гостинице ощущалась тряска. На верхних этажах она была сильнее, на нижних — слабее. „Когда вы спускаетесь на первый этаж, вам могут сказать, что никто ничего не почувствовал“, — сказал Валлнер.

В четверг „Левадия“ проведет контрольный матч с клубом низшей лиги Турции, в субботу сыграет с богатейшей командой Латвии „Рига“. „Левадия“ вылетит в Эстонию в воскресенье, 26 февраля.