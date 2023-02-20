Заявлял ли Геббельс, что немецкие оппозиционеры — враги народа, отрабатывающие деньги Запада?

О деятельности Геббельса в те дни можно проследить по его дневнику . 11 марта он общался с рабочими в берлинском парке Люстгартен (текст этого выступления, судя по всему, не сохранился). 12 марта участвовал в траурных мероприятиях в честь павших в Первой мировой, стоял рядом с Гитлером, когда тот выступал по радио. 13 марта сообщил о своём назначении, а на следующий день дал присягу перед рейхспрезидентом Гинденбургом. Наконец, 15 марта в столичном отеле „Кайзерхоф“ Геббельс провёл пресс-конференцию, посвящённую своей новой работе. Произнесённая там речь позднее вошла в сборник „Революция немцев. 14 лет национал-социализма“. Однако ни этот текст, ни стенограммы других выступлений за 1929–1933 годы, образовавшие сборник, не содержат упоминаний „демократических писак, живущих на подачки Запада“. Не удалось нам найти ничего похожего и в других изданиях с выступлениями и дневниками Геббельса, в его пропагандистском тексте „30 статей о войне для немецкого народа“, а также на сайте Бундесархива . Более того, ни на немецком, ни на английском языке высказывание практически не встречается в Сети.

Начнём с обстоятельств, при которых, как утверждается, была произнесена цитата Геббельса. RPL (Reichspropagandaleitung) — это не министерство пропаганды, а структура внутри нацистской партии (НСДАП) по работе с прессой, кино, радио и системой образования. Как партийный орган она существовала с 1926 года, ещё до прихода национал-социалистов к власти, и в дальнейшем осталась формально независимой от министерства народного просвещения и пропаганды рейха. А вот последнее действительно было основано 13 (не 12) марта 1933 года, вскоре после победы НСДАП на выборах. Возглавил ведомство Пауль Йозеф Геббельс, на тот момент самый молодой член кабинета министров в правительстве Гитлера.

Некоторые интернет-пользователи допускают, что настоящий автор фразы — не Геббельс, а Адольф Гитлер. Сторонники этой версии отмечают сходство между проверяемой цитатой и словами фюрера, прозвучавшими в разговоре с политиком Гансом Риттером фон Лексом 13 марта 1933 года, однако читатели сами могут убедиться, что сходство это очень отдалённое.

Иное дело — история использования цитаты на русском языке. Старейшее сохранившееся на сегодня упоминание фразы относится к 2007 году, когда она появилась на форуме белорусской аналитической газеты „Секретные исследования». При этом пользователь, её упомянувший, ссылался на сообщение от администратора форума Вадима Деружинского, судя по хронологии, от 29 декабря 2006 года. Это сообщение было удалено пять лет спустя, в декабре 2011 года, сегодня от него осталось лишь пустое поле.

В чём же причина этого удаления? Оказывается, за несколько дней до этого действия пользователь „Живого журнала“ labas (Игорь Петров), автор серии публикаций „Служба утерянных цитат“, выпустил собственное расследование, в котором выяснил, что на тот момент ещё существовавшее сообщение Деружинского было первым случаем упоминания не только этой, а целой группы цитат, подписанных именами Геббельса, Гитлера, Муссолини и Франко. Эти цитаты, которые разошлись по Рунету в том числе в виде подборки, были взяты, как указывалось, „из книг В. Коха „Анатомия фашизма“ (Прага, 1999. С. 11, 216, 217) и А. Д. Гришина и В. С. Кравченко „Фашизм в Европе“ (Москва, 1992. С. 55)“. Обеих этих книг никогда не существовало, что доказывается даже беглым поиском по Всемирной паутине.

Ещё до выхода расследования Петрова один из пользователей связался с Вадимом Деружинским, по совместительству главным редактором газеты „Секретные исследования“, и вот что тот ответил: „Насколько помню, эти цитаты взяты из письма нашего читателя, написанного рукой (точнее, читатель прислал нам свою статью, но мы её публиковать не стали из-за её политизированности, я привёл в посте отрывки). Возможно, при чтении его почерка я неверно привёл какие-то буквы. Я проверять эти цитаты не стал, доверяя автору письма — вполне серьёзному человеку, тем более что по контексту всё кажется нормальным, а несколько цитат я где-то уже встречал раньше. Ну а самое главное — мне и не надо было эти цитаты проверять, так как я и не собирался их использовать в какой-либо публикации (и, конечно, проверил бы, если бы захотел их использовать в какой-то статье)“.

Тогда, весной 2008 года, Деружинский утверждал, что также существовала некая неизвестная речь Геббельса от 12 марта 1933 года, но через пять дней после выхода расследования Игоря Петрова, содержавшего веские доказательства обратного, удалил первоначальное сообщение с подборкой. Добавим, что и некоторые другие цитаты из той подборки на поверку оказались никак не связанными с указанными под ними авторами.

Таким образом, если верить Вадиму Деружинскому, впервые их опубликовавшему, первоисточником целой серии высказываний стала статья неизвестного читателя со ссылкой на несуществующие книги.