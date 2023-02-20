МНЕНИЕ | Владимир Свет: государство должно увеличить расходы на строительство дорог, а не сокращать их

Эстония обязалась к 2030 году выстроить трех- или четырехполосные шоссе по принципу 2+1 или 2+2 из Таллинна в Пярну и Тарту. Точнее даже будет сказать шоссе Таллинн-Лухамаа и Таллинн-Икла, потому что в таком виде они должны идти до государственной границы. Со своей стороны я бы добавил в список приоритетных направлений и Нарву.



Почти каждая партия в своей предвыборной программе отметила необходимость строительства быстрых и безопасных шоссе. Несмотря на это, у действующего правительства более скромные планы: в этом году на строительство шоссе выделено 60 миллионов евро, в следующем – 36 миллионов и в 2025 г. 33 миллиона евро. В то же время, на восстановительный ремонт асфальтовых дорог в этом году предусмотрено 19,5 миллионов, а к 2025 г. эта сумма сократится более чем в пять раз. На реконструкцию дорог через два года не будет выделено ни цента.



Финансирование урезают на фоне инфляции, нехватки рабочей силы и трудностей с материалами. Иными словами, чем больше пройдет времени, тем дороже станет один километр новой дороги, и тем меньше километров можно было бы построить даже за текущую сумму, не говоря уже об уменьшенном на две трети бюджете.



Некоторые политики говорят, что вместо автомобильных дорог необходимо сконцентрироваться на железных дорогах. Никто не спорит – железнодорожное сообщение важно, но в стране размером с Эстонию невозможно обеспечить такое движение поездов, которое могло бы полностью заменить потребность в автобусных или автомобильных поездках. Львиная доля грузов из Таллинна в Северо-Восточную или Юго-Восточную Эстонию также никогда не будет перевозиться на поездах.



Государство должно вкладываться и в столичные магистрали



Как дела в столице? Мы постоянно увеличивали наши расходы на строительство дорог и улиц, за исключением пары лет, на которые выпала пандемия COVID. Если в 2018 году Таллинн потратил на дороги и улицы 46,3 миллиона, то в прошлом году эта сумма составляла 58,5, а в этом году в бюджете предусмотрено 78,1 миллиона евро. Конечно, приоритеты города здесь несколько иного характера: помимо связей с соседними муниципалитетами мы все больше ориентируемся на создание комфортного, зеленого и безопасного городского пространства.



Да, мы работаем над сокращением использования автомобилей, но машины из города никуда не денутся, поэтому ремонт основных дорог по-прежнему актуален. Особенно проблемным объектом является Петербури теэ, хотя есть и другие нуждающиеся в дополнительном финансировании объекты общегосударственного значения, связанные с международными грузовыми перевозками. Это, например, Палдиски мнт, Вабадузе пст, Смуули теэ, Тарту мнт и Ярвевана теэ и т. д. Все это дороги, по которым из города выезжает значительное количество грузовых фур.



Таллинн готов вкладывать туда деньги, но делать это нужно в сотрудничестве с государством. Участие государства было бы логичным, так как все вышеперечисленные дороги являются естественной частью сети, образующей единое целое с наиболее приоритетными с точки зрения государства дорогами.



Я даже не хочу представлять, как будет обстоять дело в других эстонских муниципалитетах на фоне повышения цен: видимо, из маленького городка или волость можно будет попасть на современное шоссе по все более плохой дороге. История показала: деньги, вложенные в дорожное строительство, быстро вернутся в виде экономического роста. Конечно, безопасность дорожного движения должна повышаться, и шоссе должны быть построены с отдельными направлениями движения и другой необходимой инфраструктурой. Но в сферу необходимо направить больше денег, а часть из них в сотрудничестве с Таллинном и другими самоуправлениями вложить в строительство автомагистралей, которые проходят по их территории.