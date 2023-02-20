Мнение
20.02.2023, 18:50

МНЕНИЕ | Москва старается расширить свое присутствие на постсоветском пространстве

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Под угрозой даже дружественные Кремлю страны
Евген Цыбуленко
профессор права
Владимир Путин выступает с обращением к нации, 2018 год
Владимир Путин выступает с обращением к нации, 2018 год
ФОТО: Alexander Zemlianichenko | AP Photo

Россия пытается полностью себе подчинить войска ОДКБ и направить их по своему усмотрению в соседние страны, в том числе и в дружественные по отношению к Москве, отмечает Евген Цыбуленко в своей колонке для RusDelfi.

Недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу „Россия 24“ заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сможет вводить войска без санкции Совета безопасности ООН, опираясь только на просьбу легитимного правительства. Таким образом Путин готовит юридическую почву для потенциальной „миротворческой“ миссии стран ОДКБ без получения мандата ООН. При этом есть существенный нюанс - только в Кремле будут решать, какое правительство других стран легитимное, а какое нет, несмотря на признание его международным сообществом.

В связи с этим вторжение России в Украину нужно рассматривать как предвестник дальнейшей российской агрессии в постсоветских республиках в соответствии с оправданием „освобождения“ территорий, где проживает большое количество российского меньшинства. С начала 90-х годов прошлого века и по нынешнее время Россия постоянно специально устраивает войны у собственных границ с формальной целью защитить „братский народ“. Такую политику она осуществляла в Чечне, Молдове (Приднестровье), Грузии (Абхазии и Южной Осетии), Азербайджане (Карабах), Украине (Крым и Донбасс), а теперь уже почти год ведёт полномасштабную войну в Украине.

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