МНЕНИЕ | Москва старается расширить свое присутствие на постсоветском пространстве(6)
Россия пытается полностью себе подчинить войска ОДКБ и направить их по своему усмотрению в соседние страны, в том числе и в дружественные по отношению к Москве, отмечает Евген Цыбуленко в своей колонке для RusDelfi.
Недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу „Россия 24“ заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сможет вводить войска без санкции Совета безопасности ООН, опираясь только на просьбу легитимного правительства. Таким образом Путин готовит юридическую почву для потенциальной „миротворческой“ миссии стран ОДКБ без получения мандата ООН. При этом есть существенный нюанс - только в Кремле будут решать, какое правительство других стран легитимное, а какое нет, несмотря на признание его международным сообществом.