МНЕНИЕ | Москва старается расширить свое присутствие на постсоветском пространстве

Недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу „Россия 24“ заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сможет вводить войска без санкции Совета безопасности ООН, опираясь только на просьбу легитимного правительства. Таким образом Путин готовит юридическую почву для потенциальной „миротворческой“ миссии стран ОДКБ без получения мандата ООН. При этом есть существенный нюанс - только в Кремле будут решать, какое правительство других стран легитимное, а какое нет, несмотря на признание его международным сообществом.

В связи с этим вторжение России в Украину нужно рассматривать как предвестник дальнейшей российской агрессии в постсоветских республиках в соответствии с оправданием „освобождения“ территорий, где проживает большое количество российского меньшинства. С начала 90-х годов прошлого века и по нынешнее время Россия постоянно специально устраивает войны у собственных границ с формальной целью защитить „братский народ“. Такую политику она осуществляла в Чечне, Молдове (Приднестровье), Грузии (Абхазии и Южной Осетии), Азербайджане (Карабах), Украине (Крым и Донбасс), а теперь уже почти год ведёт полномасштабную войну в Украине.