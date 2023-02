ВИДЕО И ФОТО | Байден в Киеве: „Путин думал, что сможет продержаться дольше, чем мы. Сомневаюсь, что он так думает сейчас“

Визит американского лидера в Киев ранее не анонсировался. В Белом доме сообщали, что 20-22 февраля Байден посетит Польшу, где встретится с президентом страны Анджеем Дудой и выступит с речью в преддверии годовщины российского вторжения в Украину. Как пишет NBC, это первый случай в современной истории, когда президент США приехал в зону боевых действий, где нет активного американского военного присутствия. Президенту США Джо Байдену был представлен ряд сценариев поездки в Украину, в том числе встречу с Владимиром Зеленским на польско-украинской границе или во Львове. Однако сам президент настоял на том, чтобы посетить Киев, утверждает журналист Rolling Stone Джим Лапорта. Как пишут Financial Times и The New York Times, Байден приехал в Киев утром в понедельник на поезде.