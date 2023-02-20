Трагедия в семье Роналду — точка краха его карьеры. „Он перестал себя сдерживать и посылал тренера“

провалил ЧМ-2022 и как футболист, и как человек: требовал переписать на себя гол Бруну, наезжал на игрока Южной Кореи;

стал игроком саудовского „Аль-Насра“ и, по сути, завершил выступление на топ-уровне.

Всего за полгода с небольшим Рон превратился из короля в изгоя, и большинство болельщиков связывало это с его нарциссизмом — якобы он просто не захотел играть за „МЮ“ в Лиге Европы и поэтому поднял бунт. Теперь выяснилось, что на самом деле все было иначе.

Представители авторитетного французского издания L’Equipe пообщались с человеком из близкого окружения как самого Роналду, так и Жорже Мендеша — друга и агента Криша на протяжении почти 20 лет, с которым тот в декабре жутко поссорился и завершил сотрудничество.

Источник признался, что футболист надломился именно после потери сына, хоть какое-то время и продолжал стабильно забивать: „Роналду потерял ребенка, и с этого момента что-то в нем сломалось. Он перестал себя сдерживать. Когда главный тренер его раздражал, Криштиану его посылал. То же было при общении с Мендешем“.

Весной Криштиану в глазах общественности был человеком из стали, которого не способна сломить даже великая утрата. Как раз из-за этого позже, когда карьера форварда начала стремительно скатываться, уже мало кто вспоминал об умершем ребенке Рона.

Сейчас, напротив, понятно: португалец совсем не железный, и даже его можно выбить из колеи. Так сильно, что оправиться у него получилось, только когда он очутился за бортом топ-футбола, в Саудовской Аравии.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagr



