Трагедия в семье Роналду — точка краха его карьеры. „Он перестал себя сдерживать и посылал тренера“(2)
В мире кино существует антинаграда „Золотая малина“ за худшую актерскую работу года. Если бы такая существовала в футболе, по итогам 2022-го ее, несомненно, забрал бы Криштиану Роналду.
Еще весной легендарный португалец был великолепен в составе „МЮ“: оформил по хет-трику в победных матчах с „Тоттенхэмом“ и „Норвичем“, забивал „Арсеналу“ и „Челси“, становился третьим бомбардиром АПЛ с 18 голами.
Особенно круто перфоманс Криша выглядел на фоне его трагедии: 18 апреля у него умер новорожденный сын, пишет Sport24.
Казалось, страшное горе лишь закалило Роналду: после случившегося он отличался забитыми мячами в трех матчах Премьер-лиги подряд. Проблемный этап в его карьере начался уже позже — по окончании сезона и после прихода в „Юнайтед“ Эрика тен Хага. Криш:
пропустил предсезонную подготовку;
по инсайдам СМИ, вносил смуту в раздевалку „Манчестера“ критикой нового тренера;
стал искать новую команду, участвующую в ЛЧ;
дважды отказывался выходить на поле со скамейки запасных;
выдал разгромное интервью Пирсу Моргану и медийно растоптал „МЮ“;
провалил ЧМ-2022 и как футболист, и как человек: требовал переписать на себя гол Бруну, наезжал на игрока Южной Кореи;
стал игроком саудовского „Аль-Насра“ и, по сути, завершил выступление на топ-уровне.
Всего за полгода с небольшим Рон превратился из короля в изгоя, и большинство болельщиков связывало это с его нарциссизмом — якобы он просто не захотел играть за „МЮ“ в Лиге Европы и поэтому поднял бунт. Теперь выяснилось, что на самом деле все было иначе.
Представители авторитетного французского издания L’Equipe пообщались с человеком из близкого окружения как самого Роналду, так и Жорже Мендеша — друга и агента Криша на протяжении почти 20 лет, с которым тот в декабре жутко поссорился и завершил сотрудничество.
Источник признался, что футболист надломился именно после потери сына, хоть какое-то время и продолжал стабильно забивать: „Роналду потерял ребенка, и с этого момента что-то в нем сломалось. Он перестал себя сдерживать. Когда главный тренер его раздражал, Криштиану его посылал. То же было при общении с Мендешем“.
Весной Криштиану в глазах общественности был человеком из стали, которого не способна сломить даже великая утрата. Как раз из-за этого позже, когда карьера форварда начала стремительно скатываться, уже мало кто вспоминал об умершем ребенке Рона.
Сейчас, напротив, понятно: португалец совсем не железный, и даже его можно выбить из колеи. Так сильно, что оправиться у него получилось, только когда он очутился за бортом топ-футбола, в Саудовской Аравии.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagr