Без России о России, Украине и войне: о чем говорили на Мюнхенской конференции

Эта аллюзия самому Зеленскому, похоже, не очень понравилась. В прошлой жизни, в мае 2019 года, лейтмотивом его первой речи на посту главы государства был обращенный ко всем украинцам тезис „Каждый из нас - президент“. Так же и теперь, обращаясь к своим слушателям, он говорил: каждый из нас - Давид. Давид сегодня, говорил Зеленский, не только на Днепре. Он на Шпрее и на Сене, на Темзе и Потомаке, на Висле и Тибре. „Мы, объединенные Давиды, победим путиных, разбросанных по миру“, - закончил свою речь Зеленский под аплодисменты зала.

В этом году речь Зеленского открывала Мюнхенский форум. Выступавший по видеосвязи президент был традиционно для последнего года небрит и в черном свитшоте с тризубом на груди.

Другие слушатели Зеленского - более прозорливые, осведомленные или подозрительные - предложили ему остаться в Мюнхене на несколько дней, на всякий случай. Зеленский тогда вернулся в Киев. Через пять дней российская армия вторглась в Украину.

Часть аудитории Зеленского не верила, что десятки тысяч российских солдат, стоящих на границе Украины с Россией и Беларусью, вот-вот вторгнутся в его страну, и воспринимала его эмоциональные слова как блажь или отголоски актерского прошлого украинского лидера.

Зеленский срывал аплодисменты в зале, заполненном топ-политиками, дипломатами, экспертами, но практических результатов от его речи было очень мало.

Год назад, 19 февраля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский , чисто выбритый и в костюме с галстуком, в своей речи с мюнхенской трибуны просил мир предоставить его стране гарантии безопасности или хотя бы дать европейские перспективы.

Очень сложно найти лучшее место для того, чтобы увидеть масштаб и природу изменений, произошедших в мире за последний год, чем Мюнхенская конференция - главный мировой форум, где обсуждают вопросы международной безопасности.

Это, в конце концов, мог быть ядерный шантаж со стороны Москвы: по словам немецкого эксперта по вопросам безопасности Клаудии Майор, если Россия победит в войне при помощи этого инструмента, это явно стимулирует другие страны прибегнуть к нему в других конфликтах, и это точно сделает мир менее безопасным.

Это могло быть осмысление способа, которым Россия ведет эту войну, не щадя мирных жителей или объекты гражданской инфраструктуры, - вице-президент США Камала Харрис в Мюнхене прямо обвинила российскую армию в преступлениях против человечности.

И сейчас уже не важно, что именно стало причиной этого изменения. Это могло быть окончательное осознание цивилизованным миром того, что настолько очевидное нарушение Устава ООН в перспективе способно обрушить мировой правопорядок - а о незыблемости Устава ООН с трибуны Мюнхена говорил даже китайский топ-дипломат Ван И.

Зато очень заметной было изменение риторики лидеров западного мира, западных чиновников и экспертов, которое не могло не радовать Киев. Если в первые недели и месяцы после начала полномасштабной российской агрессии очень часто от западных партнеров Украины можно было услышать: „Россия не должна победить в этой войне, Украина не должна проиграть“, то теперь доминирующей формулой в этом кругу стало: „Россия должна потерпеть поражение, Украина должна одержать победу“.

Парадоксально, но, возможно, главным оптимистом из выступающих в этом году в Мюнхене, был как раз Владимир Зеленский, заявивший, что следующая конференция вполне может стать уже послевоенной, и он обратится к своим слушателям не с экрана, а с трибуны.

Тема войны в Украине доминировала в Мюнхене. Учитывая отсутствие на конференции представителей официальной Москвы - их сюда просто не пригласили - можно даже конкретизировать: доминировала тема того, как именно можно помочь Украине добиться победы в этой войне.

Вице-президент США Камала Харрис говорит, что такой опасности не видит: дело тут не в усталости, а в ценностях, близких американскому народу, а украинские флаги сейчас можно увидеть даже в глубинке Штатов, в местах, о которых мало кто слышал.

Эта формулировка влечет за собой закономерный вопрос: а готовы ли к такому „сколько понадобится“ общества западных стран? И не стоит ли Украине и ее западным союзникам опасаться „усталости“ от войны, которая в какой-то момент может накрыть людей в странах, поддерживающих Киев?

Настоящим девизом нынешнего Мюнхенского форума стала фраза „As long as it takes“ - „Столько, сколько понадобится“, которую использовал в своей речи практически каждый оратор для описания того, какие временные рамки может иметь поддержка Украины его страной или организацией.

В любом случае, говорилось в Мюнхене, союзники Киева будут поддерживать его до победы - и это звучало очень обнадеживающе, учитывая, что и финансовая система Украины, и ее возможности на поле боя сейчас целиком и полностью зависят от западной помощи.

На другом - избранный президент Чехии, генерал в отставке Петр Павел, который предостерегает: на определенном этапе войны освобождение украинской армией части своей территории может быть сопряжено с настолько высокими жертвами, что само украинское общество откажется от максималистских целей. А еще, фактически говорит Павел, украинская армия не должна переусердствовать. Ведь если российские войска в этой войне будут разгромлены, это может привести к развалу России, и тогда Европа получит такие проблемы, масштаб которых сейчас невозможно даже осознать.

На одном полюсе в этой дискуссии - министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который транслирует позицию официального Киева о том, что единственный приемлемый итог войны - это возвращение Украиной контроля над всей своей территорией в границах 1991 года, то есть включая Донбасс и Крым.

Именно поэтому доминирующим тезисом Мюнхена стало „Украина должна победить, Россия должна проиграть“. При этом у участников конференции могут быть разные мнения относительно того, как будет выглядеть эта победа.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, напротив, видит основания для тревоги по этому поводу: „Я переживаю насчет стойкости европейцев. Во многих странах Европы люди разочарованы, и об этом нужно говорить вслух. Люди переживают из-за инфляции, высоких цен на энергоносители. Люди не помнят о том, что происходит в Украине, и нужно говорить вслух, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно. Этот год будет сложным“.

Украине нужна скорость

Но усталость европейцев - это не единственная проблема, с которой прямо сейчас сталкиваются Украина и ее союзники.

Во-первых, западные эксперты и тот же чешский генерал-президент Петр Павел в утверждают, что в ситуации, когда Россия несет огромные потери в ходе своих наземных операций, а тактика ракетных ударов по объектам инфраструктуры тоже не принесла ощутимых результатов, война может перейти в воздушное пространство. Россия имеет колоссальное преимущество над Украиной, если речь идет о количестве и качестве самолетов и, вероятно, именно этим объясняется запрос на предоставление ВСУ западных боевых самолетов, официально направленный Киевом западным партнерам несколько недель назад.

Положительного ответа на этот запрос Украина не получила. Пока не получила, уточняет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. И напоминает: о предоставлении ВСУ западных танков сначала тоже говорили как о несбыточной мечте, а сейчас их ждут на поле боя чуть ли не в ближайшие недели.

Вторая проблема - скорость и интенсивность поставок западной военной техники и боеприпасов.

„Скорости нет альтернативы, потому что скорость сейчас - это то, от чего зависит жизнь“, - говорил в своей речи Зеленский, и именно на ускорении военных поставок на каждой своей встрече в Мюнхене настаивал Дмитрий Кулеба. Так совпало, что конференция происходит в дни, когда Россия, по мнению украинского командования, начала масштабное наступление на востоке страны, и новая техника и боеприпасы нужны украинской армии прямо сейчас.