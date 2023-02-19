СМИ: выявление российского агента в немецкой разведке подорвало доверие союзников к ней

Тем не менее события в Германии вызвали заметное беспокойство в разведывательных кругах западных стран. Как оказалось, даже в условиях усилившегося давления на российских агентов после начала вторжения в Украину Москва из одной из крупнейших разведывательных служб Европы - германской БНД, - в Москву шел поток секретных сведений.

По словам европейских чиновников, разгром российских агентурных сетей привел к курьезным ситуациям: например, Москва попыталась направить высланных из одной европейской столицы разведчиков в другую, полагаясь на слабую координацию между спецслужбами разных стран. Однако европейские разведчики заранее поделились друг с другом сведениями о высланных россиянах.

Однако у этих новых агентов не будет дипломатической защиты и ресурсов, связанных с работой в российских посольствах, а уровень их подготовки и опыта будет ниже.

По словам Пелттари, Россия пытается компенсировать свои потери, больше полагаясь на кибершпионаж. Москва также пытается воспользоваться потоками беженцев, чтобы заслать новых шпионов в европейские страны.

„Сейчас мир для российских служб совершенно иной, - сказал в интервью Washington Post Антти Пелттари, директор службы внешней разведки Финляндии. - Их возможности значительно снизились“.

Усилия западных контрразведок, вероятно, ослабили ее способность проводить операции влияния в Европе, поддерживать контакт с информаторами или предоставлять Кремлю информацию по ключевым вопросам, включая степень готовности западных лидеров продолжать наращивать поставки оружия в Украину.

Однако, по мнению специалистов, шпионская сеть Москвы за последний год понесла больший ущерб, чем когда-либо после окончания холодной войны.

Представители американских и европейских спецслужб предупреждают, что Россия сохраняет значительные возможности в области шпионажа. Даже после массовых высылок более 400 подозреваемых сотрудников российской разведки из посольств по всему континенту в течение прошлого года в Европе все еще остаются российские разведчики.

Дело в Германии последовало за арестами подозреваемых российских шпионов в Нидерландах, Норвегии, Швеции, Австрии, Польше и Словении.

По сообщению журнала Der Spiegel, ФСБ поручила ему выяснить точное местоположение американских высокоточных ракетных установок Himars и поставленной Берлином системы ПВО Iris-T, хотя источники издания сомневаются, что ему это удалось.

Как рассказал New York Times историк БНД Эрих Шмидт-Эенбоом, потенциально Линке мог иметь доступ и к перехватам других данных, в том числе с немецких разведывательных кораблей в Балтийском море и с мобильных устройств прослушивания, находящихся на юге Украины (никаких подробностей этих устройств он не привел).

До этого Линке работал на объекте в Баварии, где осуществлялся технический сбор информации в глобальных информационных сетях.

За месяц до ареста Эллера в Мюнхене немецкие власти также арестовали 52-летнего Карстена Линке. Этот арест особенно примечателен: Линке возглавлял подразделение БНД, отвечавшее за кибербезопасность и слежку за электронными коммуникациями и имевшее доступ к личным делам сотрудников агентства. Этот отдел обеспечивает до половины данных, собираемых ежедневно БНД, пишет New York Times.

Арест Артура Эллера (в официальных сообщениях, как принято в Германии, он обозначался только инициалами, однако Washington Post и New York Times установили, что полное имя звучит так; то же относится к Карстену Линке, упомянутому далее) 21 января состоялся в основном благодаря усилиям ФБР, собравшего необходимые для этого доказательства.

„Каждая служба самостоятельно оценивает нанесенный ущерб, - сказал Washington Post высокопоставленный сотрудник разведки в Северной Европе. - Каждый думает „Какой информацией мы с ними поделились и была ли она доступна российскому агенту?“.

В результате США, Великобритания и ряд других европейских государств сократили объемы разведданных, которыми они обмениваются с Берлином.

Эллер - натурализованный гражданин Германии. Он родился в России и в 1990-х годах вместе с родителями переехал в Германию, где даже отслужил в армии.

В последнее время Эллер занимался бизнесом, связанным с компаниями в Германии и Африке. В частности, вместе со швейцарским торговцем золотом и нигерийским бизнесменом он управлял зарегистрированной в Нигерии компанией по торговле нефтепродуктами.

По сообщениям, Линке и Эллер познакомились в 2021 году на ежегодном фестивале, проводимом спортивным клубом города Вайльхайм в Баварии.

Существуют основания полагать, что их познакомил член крайне правой немецкой партии „Альтернатива для Германии“ (AfD), который когда-то служил в армии вместе с Эллером, что наводит на мысль о том, что Линке мог руководствоваться радикальными политическими взглядами.

По работе Эллер постоянно находился в разъездах: только в прошлом году их было более 100. Помимо других мест, он часто ездил и в Россию. Как правило, поездки в Россию были недолгими, но, по данным Центра „Досье“, обычно он останавливался в дорогих отелях Москвы и Санкт-Петербурга.

В начале ноября Эллер надолго уехал во Флориду вместе с женой и маленькой дочерью - посетить родственников жены в Майами, а в Германию вернулся в декабре по делам.

Эллера „довольно быстро определили как возможного соучастника“, рассказал Washington Post высокопоставленный сотрудник германской службы безопасности, участвовавший в расследовании.

По его словам, когда 21 декабря 2022 года немецкие власти арестовали Линке, Эллеру позвонил некий человек из ФСБ с предупреждением, что ему угрожает опасность, и предложил вылететь в Москву. Однако Эллер вернулся во Флориду.

Узнав, что Эллер находится под пристальным вниманием в связи с утечкой информации из БНД, ФБР установило за ним практически круглосуточное наблюдение.

В итоге 12 января, когда он собрался снова лететь в Мюнхен, в аэропорту его взяли агенты ФБР. Эллер согласился пройти допрос и сдать свои электронные приборы - ноутбук и мобильный телефон.