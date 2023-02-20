Офицер Армии обороны Израиля: российская армия - необучаемая толпа

- Боевые действия, которые российские вооруженные силы ведут в Украине, отличаются, чрезвычайно жестоким отношением к мирным жителям. Откуда у российских солдат такая жестокость к жителям Украины?

- В самом начале российского вторжения Украина использовала преимущественно советское оружие, в целом это были танки Т-64, боевые машины пехоты БМП – 1 и 2, плюс такое оружие украинской разработки, как „Стугна-П“ (противотанковые ракетные комплексы – ред.). Ко всему этому было немного оружия западного производства - „Джавелины“ (противотанковые ракетные комплексы – ред.), „Байрактары“ (дроны – ред.), „Стингеры“ (переносные зенитно-ракетные комплексы). Сейчас произошли колоссальные изменения, на вооружении Украины появились западные реактивные системы залпового огня HIMARS, ракеты разных типов, например, AGM-88 HARM - это американская высокоскоростная противорадиолокационная ракета, западные самоходные артиллерийские установки, такие как немецкие PzH 2000 или польские Краб. Скоро появятся танки – Леопарды 1 и Леопард 2. В конце года на службу в ВСУ поступят и американские Абрамсы. Это то, оружие о котором громко говорят, помимо этого есть гранатометы самых разных производителей, в том числе и израиль ского производства „Матадор“, которые Украина закупила незадолго до начала полномасштабного вторжения России.

- Мое мнение не изменилось, более того, я даже в нем укрепился: российская армия необучаемая. Вместе с тем нужно понимать, что российские военные стараются учиться, говоря точнее – адаптироваться к тем реалиям на поле боя, в которых они оказались. Вместе с тем относительно недавний разгром под Угледаром указывает на тот факт, что командиры среднего и высшего звена российских вооруженных сил, повторюсь, необучаемые. Российская армия – неповоротливая, негибкая, а поэтому и с адаптацией к новой для них ситуации получается из рук вон плохо. - С каким оружием Украина начала войну в феврале 2022 года и что на вооружении ВСУ сейчас?

- Все стереотипы и плохие шутки о том, что российская армия похожа на кровавую орду восточных кочевников, оказались правдой. Мы в этом убедились после начала вторжения: для них оказалось нормальным убивать мирных жителей, стирать с лица земли города с их жителями. Российским военным кажется вполне нормальным совершать военные преступления – от массовых изнасилований, мародерства и до расстрелов мирного населения.

- Самые успешные операции ВСУ от начала войны и до нынешнего момента?

- На сегодняшний момент, конечно, это Киевская операция и то, что удалось прогнать врага от столицы Украины. Можно сказать, что это был один из ключевых моментов начала вторжения. Если бы не удалось отбросить врага от столицы, ход войны был бы совершенно другим. Ситуация была сложная, критическая, были моменты, когда все висело на волоске. Тот факт, что Украина вынудила Россию уйти из-под своей столицы - очень крупная победа ВСУ. Думаю, что в качестве ключевого примера можно рассматривать не Харьковскую и не Херсонские операции, а именно Киевскую, потому что именно она дала Украине возможность продолжать сражаться дальше и продемонстрировала Западу, что Киев надо поддерживать и оружием, и финансово.



- Самый большой провал российской армии во время войны?

- Российский Генштаб недооценил армию Украины и Запад в целом, это и стало их самым большим провалом, то есть они абсолютно недооценили своего врага.

- ВСУ нужно наносить удары по военным целям на территории РФ?



- Любые военные объекты армии России, такие как военные базы, техника, танковые парки с точки зрения законов ведения войны являются легитимными целями. Не важно, где они будут находиться - на территории самой России, Беларуси или в любом другом месте. Российские военные объекты являются легитимными целями. А вот будут ли по ним наноситься удары и если да, то когда - это решать украинским военным.

- Что следует ожидать в ближайшее время на фронте? Генеральное сражение?