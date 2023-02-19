Талибы призвали Болгарию наказать убийц мигрантов из Афганистана

Министерство иностранных дел Афганистана, сформированное движением „Талибан“, призвало власти Болгарии наказать виновных в смерти нелегальных мигрантов, которых нашли мертвыми в грузовике в Софии. Об этом говорится в заявлении талибов.



„Мы хотим, чтобы все международные организации и особенно принимающая страна арестовала и передала в руки закона торговцев людьми“, — говорится в сообщении МИД Афганистана (цитата по „Интерфакс“).



17 февраля болгарская полиция арестовала семь человек в связи со смертью от удушья 18 нелегальных мигрантов, в том числе ребенка, из Афганистана, сообщает Al Arabiya. Они были найдены в брошенном грузовике неподалеку от Софии. По предварительным данным, машина занималась транспортировкой лесоматериалов и перевозила 52 человека, которые прятались под деревянными досками. Афганцы, как уточняет AFP, ехали из Турции в Западную Европу. Болгария находится на границе с Турцией и открывает мигрантам доступ к европейским странам.



Чиновник Болгарии в разговоре с агентством уточнил, что подозреваемый, который мог возглавлять перевозку мигрантов, есть среди арестованных. Ранее он привлекался по аналогичным обвинениям и был приговорен к пяти месяцам лишения свободы условно за торговлю людьми.



34 человека, которые находились в грузовике и выжили, были госпитализированы. По словам старшего врача больницы Пирогова в Софии Спаса Спаскова, некоторые из них лечатся от отравления угарным газом из-за того, что надышались выхлопами от грузовика.



„У них был очень ограниченный доступ к воздуху, не было воды, поэтому они сильно обезвожены. Они не ели несколько дней“, — сказал Спасков.