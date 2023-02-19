США предупредили Китай о последствиях за возможную помощь РФ

Вашингтон предостерег Пекин от оказания материальной помощи России в ее войне против Украины. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в субботу, 18 февраля, после встречи с отвечающим за внешнюю политику членом Политбюро ЦК Компартии КНР Ваном И в кулуарах конференции по безопасности Мюнхене.

В интервью американскому телеканалу NBC News Блинкен также сказал, что Соединенные Штаты крайне обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания военной поддержки России, и что он ясно дал понять Вану И, что это повлечет „серьезные последствия“ в отношениях Вашингтона и Пекина.

„Существуют различные виды смертоносной помощи, которые они, по крайней мере, рассматривают для предоставления, включая оружие“, - заявил Блинкен, добавив, что США вскоре опубликуют более подробную информацию.

Вице-президент США Камала Харрис, выступая в Мюнхене, сказала, что Вашингтон „обеспокоен тем, что Пекин углубил свои отношения с Москвой после того, как началась война“ в Украине, и что „любые шаги Китая по оказанию смертоносной поддержки России только вознаградят агрессию, продолжат убийства и еще больше подорвут основанный на правилах порядок“.

Член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И на Мюнхенской конференции заявил, что Пекин выступает за политическое урегулирование конфликта в Украине, и пообещал выступить с соответствующими предложениями.

Отношения Соединенных Штатов и Китая обострились после того, как Вашингтон обвинил Пекин в запуске „шара-разведчика“, сбитого ВВС США в начале февраля. На этом фоне Блинкен отменил запланированный визит в КНР. Ван И незадолго до личной встречи с госсекретарем США обвинил Вашингтон в „истерике“ по поводу сбитого аэростата.



