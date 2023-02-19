Землетрясение в Турции и Сирии: число погибших приближается к 46 тысячам и может вырасти

Сообщается, что число погибших в Турции также может вырасти, поскольку были разрушены 345 тыс. квартир и многие люди по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Глава турецкой спасательной службы AFAD Юнус Сезер объявил, что спасательные работы в городе Кахраманмараш, самом близком к эпицентру толчков, близки к завершению. „У нас осталось 19 зданий в Кахраманмараше, и продолжаются работы на объекте Чинар в Адыямане. Поисково-спасательные работы будут в значительной степени завершены завтра вечером“ - сказал он.

В четверг в турецкой провинции Хатай, серьезно пострадавшей от толчков 6 февраля, произошло еще одно землетрясение, магнитудой 5,1. В субботу губернатор Хатая Рахми Доган заявил, что обломки зданий в провинции начнут убирать только 19 февраля.

Число жертв последнего землетрясения в Хатае еще уточняется. Всего результате землетрясений в Турции получили травмы разной степени тяжести более 100 тысяч человек, сообщает Турецкая служба Би-би-си.

За медицинской помощью обратилось гораздо больше людей, говорит министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. По его информации, число первичных медицинских осмотров в городах, пострадавших от стихийного бедствия, за первые 12 дней достигло 962 тыс. человек. В ООН же общее число пострадавших от землетрясений оценивают в 5,2 млн.

Коджа добавил, что в больницах по-прежнему остаются более 6 тыс. пострадавших. Более 13 тысяч уже выписаны, добавил он.

Помощь жертвам и поиск виноватых

Спасательные работы в Турции не прекращались все 12 дней с шестого февраля. Вице-президент Турции Фуат Октай заявил в пятницу, что в провинциях, пострадавших от землетрясений, осталось меньше 200 разрушенных зданий, которые спасатели продолжают разбирать.

Выступая после заседания кабинета министров 14 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что 98% зданий, разрушенных в результате землетрясений, были построены до 1999 года.

Вместе с тем, есть свидетельства того, что в результате стихийного бедствия пострадали более современные дома.