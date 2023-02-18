Правда ли, что благодаря мэру турецкий город Эрзин почти не пострадал при землетрясении?

И, наконец, в-четвёртых, в относительно небольшом масштабе разрушений в Эрзине всё же есть заслуга городских властей. Действующий мэр города Оккеш Эльмасоглу занимает этот пост с марта 2019 года. И хотя в Эрзине не так много зданий, построенных при его администрации, Эльмасоглу утверждает, что не раз отказывал в нелегальной надстройке этажей и возведении незаконных и многоэтажных зданий. Сам Эльмасоглу рассказал в интервью: „Вскоре после выборов ко мне пришёл один мой дальний родственник и сказал: „Нас оштрафовали за незаконное строительство“. Я сказал ему, что ничего не могу сделать, и он ответил: „Ты единственный честный в Турции?“» Проверить, правдивы ли его слова и сколько зданий Эльмасоглу таким образом „спас“ от обрушения, сложно. Но жители города действительно отдают должное действующему мэру города и предыдущим администрациям, которые, по словам горожан, всегда выступали против многоэтажного строительства.