Эксперт поясняет: что обещают политические партии в рамках политики циркулярной экономики?

В последние годы сортировка отходов стала намного ближе к потребителям благодаря хорошему сотрудничеству с квартирными товариществами, которые все чаще стали устанавливать бесплатные контейнеры для сбора отходов упаковок в своих домах. Мы можем уверенно сказать, что типовой сбор упаковочных отходов находится в сильной тенденции роста, и внедрение таких решений по всей Эстонии, в том числе в сотрудничестве с более маленькими самоуправлениями, безусловно, окупится. Это единственный способ уменьшить сжигание или вывоз на свалку драгоценного материала, который можно перерабатывать чуть ли не постоянно.

В целом предвыборные обещания Партии реформ устойчивы с точки зрения экономики замкнутого цикла: они обещают увеличить переработку, сократить использование одноразового пластика и привести решения по раздельному сбору отходов ближе к жителям. Именно приведение решений по сбору отходов ближе к домам – очень важное и содержательное предложение, поскольку только так сортировка и переработка могут сделать скачок в развитии. Если жители будут иметь возможность сортировать отходы рядом с домом, то сразу же сильно снизится объем мусора в контейнерах со смешанными отходами. Самоуправлениям обещают дать обязательные инструкции по составлению тендеров, которые помогли бы сделать систему сбора отходов единой по всей Эстонии. На сегодняшний день в стране в ходу очень разные системы по типовому сбору отходов, что вводит многих людей в заблуждение. Именно поэтому создание единой системы значительно способствовало бы развитию сферы цикличной экономики.

Эстонию ожидает ряд европейских регуляций, которые обязуют в будущем отправлять для повторного использования все больше упаковок, чтобы уменьшить экологический след страны и сэкономить важное сырье. Многие материалы почти на 100% подлежат вторичной переработке, однако большинство их заканчивают свой „цикл“ на свалке или на мусоросжигательном заводе. Следовательно, очень важно знать, что обещают политические партии в плане более экономичной и устойчивой жизни.

На сегодняшний день расширение списка залоговых упаковочных товаров, например, до всех стеклянных бутылок и банок, очень усложнено, поскольку это понесло бы собой резкое изменение существующей инфраструктуры, системы и резкое увеличение трат.

Центристская партия также обещает повысить эффективность раздельного сбора мусора в домохозяйствах — это очень разумный подход. Как показывает опыт, значительно более высокие показатели рециркуляции можно увидеть в тех муниципалитетах, которые предприняли усилия по организации закупок с целью увеличения рециркуляции, а не ориентироваться на низкие цены. Приятно видеть, что партия центра намерена придать импульс этому направлению. Необходимо свернуть ненужный транспорт на свалку и переработать отходы, собрав их раздельно.

Эстония получила общеевропейское обязательство перерабатывать 55% всей использованной упаковки к 2025 году. Центристы обещают создание условий для типового сбора во всех домохозяйствах – это очень нужный подход. Как показывает опыт, значительно более высокие показатели рециркуляции можно увидеть в тех самоуправлениях, которые предприняли усилия по организации тендеров с целью увеличения рециркуляции, а не только ориентированности на низкие цены.

Глава в предвыборной программе Центристской партии, посвященная экономике замкнутого цикла, относительно лаконична, однако дает достаточное вступление для понимания вектора движения партии. Главный посыл – каждое самоуправление должно иметь решающее слово в сфере вывоза и раздельного сбора отходов.

Вопросы вызывает пункт об установлении целевой ставки для товарных упаковок. Это идея, разумеется, неплохая, однако для начала обществу должно войти в привычку начать сортировать отходы. В настоящее время все еще сложно поддерживать линию полной переработки упаковок, поскольку до сих пор большая часть отходов оказывается в контейнерах для смешанных отходов. А они, как известно, не сортируются, поэтому в круговой оборот ничего взять невозможно.

Eesti 200 и Isamaa – упоминают экономику замкнутого цикла, однако решения для ее улучшения могли бы быть содержательнее

Eesti 200 – сортировка и реальная переработка отходов в месте их происхождения должна стать доступной для всех и иметь экономический смысл: в конечном счете, сортировка должна стать обязательной и само собой разумеющейся. Действуя таким образом, рециркуляция значительно увеличится в Эстонии.

Обещается скорректировать действующую систему платы за загрязнение с целью увеличения повторного использования отходов и переработки в качестве материала. Сжигание и хранение мусора должно быть дорогим и непопулярным по сравнению с типовой сортировкой. Это необходимый подход, чтобы у жителей Эстонии также была и финансовая мотивация для раздельного сбора мусора. Если бы сдача смешанных отходов стоила, например, в 10 раз дороже, а сдача отходов, собранных раздельно, бесплатно или за небольшую плату, то для большинства это была бы экономически мотивированная деятельность.

Isamaa кратко упоминает экономику замкнутого цикла в двух пунктах, обещая соблюдать принцип экономики замкнутого цикла при использовании ресурсов и поддерживая переход на плату за управление отходами на основе веса. Сбор на основе веса может дать хорошие результаты, если в Эстонии будут ответственные сортировщики. А сейчас вложенные в эту систему инвестиции могут не дать желаемых результатов в целом — это не панацея. Самая большая опасность управлением отходами на основе веса заключается в том, что отходы могут начать вывозиться в лес, потому что сортировать будет все более лень, а складывать отходы в смешанный контейнер будет становиться все дороже. По пути системы вывоза отходов на основе веса пошла Финляндия, и результатом стало захламление лесов бытовыми отходами. Поскольку также не увеличилась и рециркуляция, сейчас предпринимаются в Финляндии попытки изменить текущую систему.

Соцдемы и EKRE – об экономике замкнутого цикла – ни слова

Самыми большими сюрпризами стали EKRE, зеленые и социал-демократы, предвыборные программы которых не имеют соответствующей темы. Таким образом, их взгляды или обещания относительно управления отходами оценить невозможно. Соцдемы и зеленые, действительно, говорят об устойчивости, но экономика замкнутого цикла не была приоритетом этих партий в программном блоке экологической политики.

Те политики, вне зависимости от политической партии, которые нацелены на развитие системы типового сбора отходов, находятся определенно на правильном пути. Самоуправления уже имеют возможность организовывать тендеры таким образом, чтобы рециркуляция увеличивалась. Хорошим примером является волость Саку, где в системе организованного вывоза бытовых отходов имеются отдельно как контейнеры для биологических, бумажно-картонных, так и других различных типов упаковочных контейнеров. Очень важно сделать систему сортировки отходов единой по всей Эстонии, чтобы сортировка была более понятной, простой и логичной. У людей много вопросов, на них трудно дать простые ответы, потому что по всей Эстонии много путаницы и разногласий. Поэтому очень важно говорить и о реформе тендеров по сбору отходов.