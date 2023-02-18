Рынок автомобилей: ожидается ли снижение цен и переизбыток?

Хотя в этом году запасы начнут восстанавливаться, я не думаю, что новые автомобили станут дешевле и продавцы начнут устраивать скидочные кампании. В прошлом году у многих продавцов новых автомобилей уже были клиенты, чтобы гарантировать хорошие продажи в 2023 году. Даже если некоторые из них отменяют бронирование из-за экономической неопределенности, на освободившиеся автомобили быстро находятся новые покупатели.

О некоторой нормализации запасов новых автомобилей свидетельствует тот факт, что текущий год начался с небольшого роста продаж. В январе в Эстонии было продано 1773 новых легковых автомобиля – на 2,8% больше, чем годом ранее. При этом в основном это были машины, заказанные месяцами ранее, которые теперь, наконец, прибыли в Эстонию и были переданы покупателям уже в 2023 году.

В прошлом году продажи новых автомобилей в Эстонии снизились на 9%. Основной причиной этого стали трудности с поставками. В случае некоторых марок, чтобы получить автомобиль приходилось ждать почти год – особенно это касалось машин низкого и среднего ценовых классов. Поскольку автопроизводители продолжали страдать от нехватки чипов, вызванных войной проблем с подрядчиками и нехватки аккумуляторов для электромобилей, все ресурсы были направлены на производство более дорогих и прибыльных моделей.

Те, кто планировал в этом году сменить машину или купить новую, теперь несколько колеблются. С одной стороны, ожидается, что в этом году цены на автомобили снизятся. С другой стороны, сегодня многие откладывают запланированную покупку из-за общего повышения стоимости жизни и неопределенности, вызванной войной в Украине. В большинстве случаев прямой необходимости менять автомобиль на более новый у людей обычно нет. Однако рискну предположить, что многие ждут весны, чтобы увидеть, продолжится ли общий рост цен, увеличится ли выбор автомобилей и появятся ли на них скидки.

Если в предыдущие пару лет на происходящее на автомобильном рынке влияли дефицит чипов и проблемы с поставками, то в этом году тон задают общая неуверенность потребителей и, более косвенно, направленные на автомобильную промышленность экологические директивы.

Кроме того, себестоимость автомобилей значительно увеличилась из-за роста цен на энергию, транспорт, сырье и комплектующие. Соблюдение предъявляемых к новым автомобилям более строгих экологических требований также делает разработку и производство компактных и дешевых машин значительно более дорогим и нерентабельным процессом. В результате производители переключают свое внимание на выпуск все более дорогих и роскошных моделей. Например, в этом десятилетии из модельного ряда Mercedes исчезают все относительно дешевые модели. Компания Ford объявила о прекращении производства легендарной малолитражки Fiesta. И подобных новостей будет все больше.

Выбор маленьких и семейных автомобилей с каждым годом сужается. Помимо традиционных седанов, из модельного ряда производителей исчезли семиместные универсалы, а теперь постепенно пропадают и малолитражки. В результате увеличивается доля более дорогих внедорожников. Не говоря уже о новых электромобилях, которые из-за дорогих аккумуляторов будут стоить значительно больше моделей с двигателями внутреннего сгорания.

Выбор подержанных автомобилей увеличивается

В последние годы дефицит новых автомобилей спровоцировал абсурдный рост цен на вторичном рынке. Сейчас этот рост остановился. На рынке подержанных машин цены существенно выросли два года назад. За годовалую машину иногда просили более высокую цену, чем за новую. Автомобиль, взятый в лизинг пару лет назад, можно было продать по покупной цене. Выбор был никудышным, и продавалось все, что попадало на рынок.

Во второй половине прошлого года предложение на вторичном рынке восстановилось, и сегодня рынок нормализовался. Импорт автомобилей значительно увеличился, и у покупателей снова появился выбор. Срок продажи автомобилей увеличивается и о цене снова можно договариваться. В то же время не стоит ожидать обвала цен на автомобили стоимостью менее 30 000 евро. Маловероятно, что цены на рынке подержанных автомобилей сейчас упадут на десятки процентов так же, как они выросли в 2021 году.

Собственная лизинговая статистика Coop Pank показывает, что 46% приобретаемых в лизинг подержанных автомобилей находились в ценовом диапазоне от 10 000 до 20 000 евро, 28 % – до 30 000 евро и 12 % – до 40 000 евро. Никаких изменений в данном отношении в этом году не предвидится. Если проанализировать семь самых популярных в прошлом году новых легковых автомобилей, половина из них стоит до 30 000 евро. Цена остальных находилась в районе 40 000 евро, причем среди них преобладали внедорожники.