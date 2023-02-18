Как водить машину зимой: 5 советов, чтобы избежать неожиданностей
Во многих странах зима - единственное время года, когда водители сталкиваются с низкими температурами, снижающими видимость метелями и скользким дорожным покрытием. Несмотря на то, что зимнее вождение несет с собой множество проблем, внезапные изменения погоды не должны заставлять водителей нервничать. Для обеспечения безопасного и приятного опыта эксперты carVertical советуют предпринять следующие шаги.
Не пренебрегайте зимними шинами
Первый шаг к снижению риска вождения зимой - это приобретение хорошего комплекта зимних шин. Как объясняет Матас Бузелис, автомобильный эксперт: „Единственное, что связывает автомобиль с дорогой, - это шины. Даже если автомобиль оснащен всеми новейшими средствами безопасности, пользоваться летними шинами зимой опасно из-за увеличения тормозного пути и ухудшения проходимости поворотов“.
В снежных условиях разница в сцеплении между летними и зимними шинами может быть огромной. Тормозной путь автомобиля с зимними шинами, движущегося со скоростью 50 км/ч по заснеженной дороге, составляет примерно 31 метр. На летних шинах этот путь может удвоиться.
Используйте правильную стеклоомывающую жидкость
Зима - самый грязный сезон вождения, так как дорожная соль попадает на все части автомобиля, включая лобовое стекло, ухудшая видимость дороги.
Зимнюю омывающую жидкость обычно выбирают в зависимости от температуры, не учитывая показатель pH. Хотя это самое важное, на что необходимо обращать внимание (иначе омывающая жидкость замерзнет в морозную погоду), следует учитывать и другие важные факторы.
Один из них - это pH. Если использовать концентрат омывающей жидкости с pH 6-8 и разбавлять водой в соотношении 1:1, можно предотвратить ржавление металлических поверхностей и растворение пластиковых деталей.
Осторожно с протектором
Зимой водители должны мгновенно менять свой стиль вождения. М. Бузелис подчеркивает, что резкие маневры на заснеженной или обледенелой дороге могут нарушить устойчивость автомобиля.
„Плавное и размеренное вождение должно заменить внезапное ускорение и резкое торможение. То же самое относится и к прохождению поворотов. При неблагоприятных погодных условиях необдуманные резкие движения могут привести к поломке автомобиля и потере управления“, - говорит автомобильный эксперт компании carVertical.
Соблюдайте дистанцию
Один из самых важных навыков, которым учат в автошколах, это соблюдение безопасной дистанции. Он не только увеличивает экономию топлива и повышает безопасность на дороге, но и оставляет больше пространства и помогает уменьшить количество пробок.
Чтобы помочь водителю в любых погодных условиях, современные автомобили оснащены электронным контролем устойчивости или антиблокировочной тормозной системой (ABS). Тем не менее, даже самая современная антиблокировочная система тормозов не сможет уберечь водителя от аварии, если не соблюдается безопасная дистанция.
Не паникуйте, когда автомобиль начинает скользить
Одна из самых серьезных опасностей при вождении автомобиля зимой - появление черного льда. Это тонкое покрытие льда глазурью, которое может застать водителей врасплох.
По словам М. Бузелиса, в случае, если возникает скольжение, не нужно паниковать: „При скольжении водители должны сохранять спокойствие и следовать определенным рекомендациям. Во-первых, не нажимайте на педаль тормоза, чтобы избежать вращения автомобиля. Вместо этого используйте рулевое колесо для управления скольжением. Если задняя часть автомобиля скользит вправо, водитель должен повернуть руль вправо. Когда автомобиль выпрямится, рулевое колесо тоже должно выпрямиться. Конечно, это сильно зависит от технических характеристик автомобиля, особенно от того, какой у него привод - передний, задний или полный“.
М.Бузелис подчеркивает, что водители должны ознакомиться с тем, что делать в таких случаях, используя тренажеры или практикуясь в специально отведенных местах. Это поможет выработать привычки, которые облегчат жизнь водителей на обледенелых дорогах.