Как водить машину зимой: 5 советов, чтобы избежать неожиданностей

Не пренебрегайте зимними шинами

Первый шаг к снижению риска вождения зимой - это приобретение хорошего комплекта зимних шин. Как объясняет Матас Бузелис, автомобильный эксперт: „Единственное, что связывает автомобиль с дорогой, - это шины. Даже если автомобиль оснащен всеми новейшими средствами безопасности, пользоваться летними шинами зимой опасно из-за увеличения тормозного пути и ухудшения проходимости поворотов“.

В снежных условиях разница в сцеплении между летними и зимними шинами может быть огромной. Тормозной путь автомобиля с зимними шинами, движущегося со скоростью 50 км/ч по заснеженной дороге, составляет примерно 31 метр. На летних шинах этот путь может удвоиться.

Используйте правильную стеклоомывающую жидкость

Зима - самый грязный сезон вождения, так как дорожная соль попадает на все части автомобиля, включая лобовое стекло, ухудшая видимость дороги.

Зимнюю омывающую жидкость обычно выбирают в зависимости от температуры, не учитывая показатель pH. Хотя это самое важное, на что необходимо обращать внимание (иначе омывающая жидкость замерзнет в морозную погоду), следует учитывать и другие важные факторы.

Один из них - это pH. Если использовать концентрат омывающей жидкости с pH 6-8 и разбавлять водой в соотношении 1:1, можно предотвратить ржавление металлических поверхностей и растворение пластиковых деталей.

Осторожно с протектором

Зимой водители должны мгновенно менять свой стиль вождения. М. Бузелис подчеркивает, что резкие маневры на заснеженной или обледенелой дороге могут нарушить устойчивость автомобиля.

„Плавное и размеренное вождение должно заменить внезапное ускорение и резкое торможение. То же самое относится и к прохождению поворотов. При неблагоприятных погодных условиях необдуманные резкие движения могут привести к поломке автомобиля и потере управления“, - говорит автомобильный эксперт компании carVertical.

Соблюдайте дистанцию