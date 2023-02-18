Шольц: Германия защитит критическую инфраструктуру в Северном и Балтийских морях

Германия привержена своей ответственности за безопасность Европы и территории союзников НАТО без каких-либо „если“ или „но“, отметил Шольц. „В предыдущие годы с этой трибуны часто говорилось, что Германия должна выполнить свои обязательства в сфере политики безопасности, и я разделяю эту точку зрения.

Но не только разделяю, мы действительно выполним свою ответственность, предоставив дополнительную бригаду для защиты Литвы, помогая Польше и Словакии с противовоздушной обороной и патрулированием воздушного пространства, защищая критическую инфраструктуру в Северном и Балтийских морях, а также возглавляя Объединенную оперативную группу повышенной готовности НАТО и сохраняя с этой целью 17 000 военнослужащих в состоянии готовности“, - сказал канцлер ФРГ.





